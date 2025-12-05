ТСН в социальных сетях

Украина
893
2 мин

Отключение света 6 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 6 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в субботу, 6 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в субботу, 6 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 6 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 6 декабря:

1.1 — 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

1.2 — 09:30 — 13:00;

2.1 — 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 — 09:30 — 13:00;

3.1 — 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

3.2 — 13:00 — 16:30;

4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;

4.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.1 — 16:30 — 20:00;

5.2 — 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;

6.1 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

6.2 — 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 6 декабря:

1.1: 05:30 — 10:30

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 19:30

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 08:30 — 11:30, 15:00 — 20:00

6.1: 19:30 — 24:00

6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 6 декабря

График отключения света на Полтавщине 6 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 6 декабря:

1.1: 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2: 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1: 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2: 09:00–10:30; 14:00–21:00

3.1: 10:30–14:00; 21:00-23:00

3.2: 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1: 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2: 10:30-14:00; 21:00-23:00

5.1: 14:00-17:30

5.2: 14:00-17:30

6.1: 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2: 06:00-07:00; 14:00–17:30

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 6 декабря

График отключения света на Сумщине 6 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 6 декабря:

1.1: 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2: 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

2.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

2.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

4.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

5.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

6.1: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

6.2: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 6 декабря

График отключения света на Волыни 6 декабря

График отключения света на Волыни 6 декабря

График отключения света на Волыни 6 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 6 декабря

График отключения света на Тернопольщине 6 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 6 декабря

График отключения света на Прикарпатье 6 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 6 декабря

График отключения света на Львовщине 6 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 6 декабря:

1.1: свет есть

1.2: 11:00 — 14:00

2.1: 08:00 — 11:00

2.2: 08:00 — 11:00

3.1: свет есть

3.2: 14:00 — 17:00

4.1: 14:00 — 17:00

4.2: 15:00 — 19:00

5.1: свет есть

5.2: 17:00 — 21:00

6.1: свет есть

6.2: 11:00 — 14:00

Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали сокращение времени отключений «после Николая». По словам председателя правления компании Виталия Зайченко, темпы восстановления энергетики достаточно быстрые, но есть «разные попадания».

Новость дополняется
893
