Отключение света 6 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 6 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 6 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 6 декабря:
1.1 — 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
1.2 — 09:30 — 13:00;
2.1 — 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;
2.2 — 09:30 — 13:00;
3.1 — 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
3.2 — 13:00 — 16:30;
4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;
4.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
5.1 — 16:30 — 20:00;
5.2 — 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;
6.1 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;
6.2 — 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 6 декабря:
1.1: 05:30 — 10:30
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 19:30
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 08:30 — 11:30, 15:00 — 20:00
6.1: 19:30 — 24:00
6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 6 декабря:
1.1: 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2: 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1: 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2: 09:00–10:30; 14:00–21:00
3.1: 10:30–14:00; 21:00-23:00
3.2: 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1: 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
4.2: 10:30-14:00; 21:00-23:00
5.1: 14:00-17:30
5.2: 14:00-17:30
6.1: 06:00-07:00; 14:00–17:30
6.2: 06:00-07:00; 14:00–17:30
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 6 декабря:
1.1: 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
1.2: 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
2.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
2.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
3.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
3.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
4.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
4.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
5.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
6.1: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
6.2: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 6 декабря:
1.1: свет есть
1.2: 11:00 — 14:00
2.1: 08:00 — 11:00
2.2: 08:00 — 11:00
3.1: свет есть
3.2: 14:00 — 17:00
4.1: 14:00 — 17:00
4.2: 15:00 — 19:00
5.1: свет есть
5.2: 17:00 — 21:00
6.1: свет есть
6.2: 11:00 — 14:00
Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали сокращение времени отключений «после Николая». По словам председателя правления компании Виталия Зайченко, темпы восстановления энергетики достаточно быстрые, но есть «разные попадания».