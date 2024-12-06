Отключение света 6 декабря: часов без электричества станет меньше – "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00.

В субботу, 7 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 11 часов. Одновременно будут применяться только одна очередь отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 09:00 до 20:00. Будет действовать одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 08:00 до 21:00.

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В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, в Украине отключения света будут продолжаться в течение всей зимы, но их продолжительность будет зависеть от погоды и скорости восстановления энергосистемы. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

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