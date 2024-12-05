Отключение света 6 декабря: графики будут действовать 16 часов — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00.

В пятницу, 6 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 16 часов. Одновременно будут применять не более двух очередей отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать по следующему графику:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 05:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, в Украине отключение света будет продолжаться в течение всей зимы, но их продолжительность будет зависеть от погоды и скорости восстановления энергосистемы. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

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