Отключение света 6 декабря: "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о графиках

Днем отключения в мире будут продолжительнее.

В Украине сегодня, 6 декабря, в течение суток с утра и до вечера действуют графики отключения света . Облэнерго будет несколько очередей одновременно.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

С 06:00 до 22:00 ограничения будут действовать для бытовых потребителей. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди отключений:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

07:00 – 20:00 – две очереди отключений

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 05:00 до 23:00

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — напоминают энергетики.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, кому не будут отключать свет. Да, речь идет о бизнесе, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления.

Читайте также: