Отключение света 6 июня: в ДТЭК сообщили, какие регионы будут без электричества

В столице существенный дефицит электроэнергии.
В четверг, 6 июня, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут действовать отключения света – введены стабилизационные графики.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго", завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений", — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что у столицы существенный дефицит. Именно поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне – по графику.
В ДТЭК также напомнили, что графики разбиты на три зоны:
- темно-серая зона – это время, когда света нет;
- светло-серая зона – возможные отключения света;
- белая зона – свет есть.
Отметим, что в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Если лимиты будут превышены, возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.
Как сообщалось, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в июле украинцев ждут еще более продолжительные отключения света. Ведь из-за российских обстрелов не хватает генерации для покрытия всех нужд.
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