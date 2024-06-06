Отключение света 6 июня: в ДТЭК сообщили, какие регионы будут без электричества

В четверг, 6 июня, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут действовать отключения света – введены стабилизационные графики.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию "Укрэнерго", завтра на протяжении всех суток будут действовать графики отключений", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что у столицы существенный дефицит. Именно поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне – по графику.

В ДТЭК также напомнили, что графики разбиты на три зоны:

темно-серая зона – это время, когда света нет;

светло-серая зона – возможные отключения света;

белая зона – свет есть.

Отметим, что в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня отключения света по графикам будут происходить на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Если лимиты будут превышены, возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

Как сообщалось, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в июле украинцев ждут еще более продолжительные отключения света. Ведь из-за российских обстрелов не хватает генерации для покрытия всех нужд.

Читайте также: