Отключение света 6 января: где и когда не будет электричества на Крещение
Завтра, 6 января, в Украине будут снова действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Сколько очередей будут отключаться одновременно, в «Укрэнерго» не уточнили.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в «Укрэнерго» объяснили, почему в одних регионах отменили графики, а в других света нет.