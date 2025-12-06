- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3695
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 7 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 7 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 7 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 7 декабря:
1.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
1.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
2.1 — 03:00 — 10:00; 13:30 — 20:30;
2.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
3.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;
3.2 – 06:30 — 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
4.1 – 05:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
4.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
5.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
5.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
6.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
6.2 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 19:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 7 декабря:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 7 декабря:
1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24
2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24
3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
5.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-18, 20-22
6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 20-22
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в ночь на субботу РФ ударила по объектам энергетики восьми областей. Энергетики предупредили, что отключений света станет больше.