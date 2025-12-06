ТСН в социальных сетях

Отключение света 7 декабря: актуальные графики для Киева и всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 7 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 7 декабря / © ТСН.ua

Во всех регионах Украины в воскресенье, 7 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Киевщине 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 7 декабря:

1.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

1.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;

2.1 — 03:00 — 10:00; 13:30 — 20:30;

2.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

3.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;

3.2 – 06:30 — 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

4.1 – 05:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;

4.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;

5.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;

5.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;

6.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;

6.2 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 19:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 7 декабря:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 7 декабря

График отключения света на Полтавщине 7 декабря

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области 7 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 7 декабря:

1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24

1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24

2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24

3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

5.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-18, 20-22

6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 7 декабря

График отключения света на Сумщине 7 декабря

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 7 декабря

График отключения света в Черновицкой области 7 декабря

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 7 декабря

График отключения света в Хмельницкой области 7 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 7 декабря

График отключения света в Прикарпатье 7 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 7 декабря

График отключения света на Львовщине 7 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 7 декабря

График отключения света на Ровенщине 7 декабря

Напомним, в ночь на субботу РФ ударила по объектам энергетики восьми областей. Энергетики предупредили, что отключений света станет больше.

Новость дополняется
