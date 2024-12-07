Отключение света 7 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.
В Украине субботу, 7 декабря, также будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать только одну очередь отключений.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей время применения и объемы отключений света будут действовать с 09:00 до 20:00. Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 08:00 до 21:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.
Как сообщалось, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут занять до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.
Читайте также:
- Курс валют на выходные, 7-8 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
- В Украине могут кардинально изменить принцип отключения света: какие будут графики
- Как обезопасить холодильник при отключении света: полезные советы