Отключение света 7 декабря: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.

В Украине субботу, 7 декабря, также будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать только одну очередь отключений.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей время применения и объемы отключений света будут действовать с 09:00 до 20:00. Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса будет действовать с 08:00 до 21:00.

Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, напоминают энергетики. Именно поэтому советуют узнавать актуальные графики на сайтах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — заявляют в НЭК.

Как сообщалось, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимние отключения света могут занять до 16 часов в сутки. Для стабилизации энергоснабжения может потребоваться до 4 недель, если не будет новых атак.

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