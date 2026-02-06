- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 4 мин
Отключение света 7 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 7 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 7 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 7 февраля: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
Ситуация по электроснабжению в области остается стабильно сложной. в течение суток свет в домах будет только по 6 часов тремя короткими периодами по 2 часа
График отключения света в Николаевской области 7 февраля:
1.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
1.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
2.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
2.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00;
3.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
3.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
4.1 - 02:00 - 08:00; 12:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
4.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
5.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
5.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
6.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
6.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
В Запорожской области свет будет отключен на 10-12 часов. 4-часовые периоды с электричеством позволят спланировать домашние дела, чтобы не включать мощные приборы одновременно и не перегружать энергосистему.
График отключения света в Запорожской области 7 февраля:
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области потребителям придется ловить короткие периоды со светом, которых будет в общей сложности 4-5 часов в сутки. Промежутков в 1-1,5 часа хватит только для подзарядки гаджетов первой необходимости.
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
В Кировоградской области свет будут отключать в течение суток короткими периодами по три часа. В общем, свет будет 6 часов в сутки, но периоды со светом будут продолжаться только по часу, что усложнит планирование домашних дел.
График отключения света в Кировоградской области 7 февраля:
Очередь 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22, 23-24
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Сумской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
В Черниговской области свет в домах будет 5-7 часов в сутки. График анонсируют неравномерный, свет будет появляться периодами по 2-3 часа.
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области электроснабжение будет строго ограничено. Свет будут включать короткими периодами по полтора часа, всего до 6 часов в сутки.
График отключения света в Черкасской области 7 февраля:
1.1: 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:30
1.2: 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:30
2.1: 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00
2.2: 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00
3.1: 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 00:00
3.2: 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
4.1: 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 00:00
4.2: 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00
5.1: 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
5.2: 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 24:00
6.1: 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00
6.2: 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Волынской области
График в Волынской области смотрится очень оптимистично. Свет будут отключать только четырем подчеркам по 3,5 часа. Остальные потребители начнут выходные без отключений.
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 7 февраля: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
Ситуация со светом в Прикарпатье в субботу одна из самых оптимистичных. Свет будут отключать менее половины потребителей и только один раз в 3,5 часа.
График отключения света в Закарпатской области
В Закарпатье свет будут отключать еще меньше — всего на 2,5 часа для шести подчерков из двенадцати. В то же время в энергосистеме сохраняется напряженная ситуация, поэтому электроэнергию следует потреблять бережливо, особенно когда свет есть.
График отключения света во Львовской области
На Львовщине ситуация тоже стабильная. Отключать свет будут менее половины потребителей на 3,5 часа один раз в сутки.
График отключения света в Ровенской области
В Ровенской суббота пройдет без отключений для большинства потребителей. Лишь четыре подчерки будут обесточены на 3-4 часа в дневные или вечерние часы.
Напомним, в Киеве введен особый график. Ситуация со светом должна улучшиться жителям Днепровского и Дарницкого районов столицы.