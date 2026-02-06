Отключение света 7 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 7 февраля

Во всех регионах Украины в субботу, 7 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 7 февраля: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

Ситуация по электроснабжению в области остается стабильно сложной. в течение суток свет в домах будет только по 6 часов тремя короткими периодами по 2 часа

График отключения света в Николаевской области 7 февраля:

1.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

1.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

2.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 12:00; 16:00 - 22:00;

3.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

3.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

4.1 - 02:00 - 08:00; 12:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

4.2 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;

5.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

6.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области свет будет отключен на 10-12 часов. 4-часовые периоды с электричеством позволят спланировать домашние дела, чтобы не включать мощные приборы одновременно и не перегружать энергосистему.

График отключения света в Запорожской области 7 февраля:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области потребителям придется ловить короткие периоды со светом, которых будет в общей сложности 4-5 часов в сутки. Промежутков в 1-1,5 часа хватит только для подзарядки гаджетов первой необходимости.

График отключения света на Полтавщине 7 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области свет будут отключать в течение суток короткими периодами по три часа. В общем, свет будет 6 часов в сутки, но периоды со светом будут продолжаться только по часу, что усложнит планирование домашних дел.

График отключения света в Кировоградской области 7 февраля:

Очередь 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24

Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-23

Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22, 23-24

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

В Черниговской области свет в домах будет 5-7 часов в сутки. График анонсируют неравномерный, свет будет появляться периодами по 2-3 часа.

График отключения света на Черниговщине 7 февраля

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области электроснабжение будет строго ограничено. Свет будут включать короткими периодами по полтора часа, всего до 6 часов в сутки.

График отключения света в Черкасской области 7 февраля:

1.1: 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:30

1.2: 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:30

2.1: 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 00:00

2.2: 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 00:00

3.1: 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 00:00

3.2: 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00

4.1: 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 00:00

4.2: 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 00:00

5.1: 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00

5.2: 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 24:00

6.1: 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

6.2: 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 00:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Волынской области

График в Волынской области смотрится очень оптимистично. Свет будут отключать только четырем подчеркам по 3,5 часа. Остальные потребители начнут выходные без отключений.

График отключения света на Волыни 7 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 7 февраля: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

Ситуация со светом в Прикарпатье в субботу одна из самых оптимистичных. Свет будут отключать менее половины потребителей и только один раз в 3,5 часа.

График отключения света на Прикарпатье 7 февраля

График отключения света в Закарпатской области

В Закарпатье свет будут отключать еще меньше — всего на 2,5 часа для шести подчерков из двенадцати. В то же время в энергосистеме сохраняется напряженная ситуация, поэтому электроэнергию следует потреблять бережливо, особенно когда свет есть.

График отключения света на Закарпатье 7 февраля

График отключения света во Львовской области

На Львовщине ситуация тоже стабильная. Отключать свет будут менее половины потребителей на 3,5 часа один раз в сутки.

График отключения света на Львовщине 7 февраля

График отключения света в Ровенской области

В Ровенской суббота пройдет без отключений для большинства потребителей. Лишь четыре подчерки будут обесточены на 3-4 часа в дневные или вечерние часы.

График отключения света на Ровенщине 7 февраля

Напомним, в Киеве введен особый график. Ситуация со светом должна улучшиться жителям Днепровского и Дарницкого районов столицы.