Отключение света 7 июня: ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили о графиках

По всей территории страны будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

Сегодня, 7 июня, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели графики отключения света.

О стабилизационных отключениях в регионах сообщили в ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", на протяжении всех суток будут действовать графики отключений", — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что в Киеве выделенных НЭК "Укрэнерго" лимитов хватит всего на 75% потребностей. 25% покроют работу критической инфраструктуры: больниц, насосных станций, военных объектов. А 50% будут разделены между населением, бизнесом и социальной сферой.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

Заметим, что " Укрэнерго " ввело графики почасовых отключений и для промышленных, и бытовых потребителей по всей Украине — с 00:00 до 24:00. Отмечается, если будут превышены лимиты, возможно применение аварийных отключений.

Как сообщалось, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует, что в будущем отключение света может занять по 10 часов. Зимой потребление электроэнергии значительно увеличится. Повышение тарифов на свет не спасет ситуацию.

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