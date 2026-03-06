- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 7 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 7 марта, для столицы и всех регионов Украины.
В части регионов Украины в субботу, 7 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 7 марта: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 7 марта:
1.2: 09:00 - 14:00
2.1: 13:30 - 18:30
2.2: 13:30 - 18:30
3.2: 18:00 - 21:30
4.1: 07:30 - 09:30
4.2: 07:30 - 09:30
5.1: 09:00 - 11:30
5.2: 18:00 - 23:00
6.1: 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 7 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 7 марта:
Группа 1.1 14:00 - 17:00
Группа 1.2 13:30 - 17:00
Группа 3.1 08:00 - 10:00
Группа 3.2 08:00 - 11:00
Группа 4.1 17:00 - 20:30
Группа 4.2 17:00 - 21:00
Группа 5.2 20:30 - 24:00
Группа 6.2 10:00 - 13:30
Группы 2.1, 2.2, 5.1, 6.1 – отключения не запланированы
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 7 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 7 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света на Винничине 23 февраля - 7 марта
Где не будут отключать свет
В четверг, 5 марта, отключения света в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, Россия устроила блэкаут жителям в 4 областях Украины. Вражеские атаки снова повредили энергетическую инфраструктуру.