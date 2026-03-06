Отключение света 7 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 7 марта / © ТСН.ua

В части регионов Украины в субботу, 7 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 7 марта: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 7 марта

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 7 марта:

1.2: 09:00 - 14:00

2.1: 13:30 - 18:30

2.2: 13:30 - 18:30

3.2: 18:00 - 21:30

4.1: 07:30 - 09:30

4.2: 07:30 - 09:30

5.1: 09:00 - 11:30

5.2: 18:00 - 23:00

6.1: 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 7 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 7 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 7 марта:

Группа 1.1 14:00 - 17:00

Группа 1.2 13:30 - 17:00

Группа 3.1 08:00 - 10:00

Группа 3.2 08:00 - 11:00

Группа 4.1 17:00 - 20:30

Группа 4.2 17:00 - 21:00

Группа 5.2 20:30 - 24:00

Группа 6.2 10:00 - 13:30

Группы 2.1, 2.2, 5.1, 6.1 – отключения не запланированы

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 7 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 7 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 7 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Винничине 23 февраля - 7 марта

Где не будут отключать свет

В четверг, 5 марта, отключения света в Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской , Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, Россия устроила блэкаут жителям в 4 областях Украины. Вражеские атаки снова повредили энергетическую инфраструктуру.

