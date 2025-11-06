- Дата публикации
- Украина
Отключение света 7 ноября: "Укрэнерго" анонсировало вынужденные ограничения в большинстве областей
"Укрэнерго" анонсировало графики отключений электроснабжения на пятницу, 7 ноября.
Последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты заставляют «Укрэнерго» вводить меры по ограничению потребления электроэнергии в большинстве регионов Украины. В пятницу, 7 ноября, ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем официальном Telegram-канале.
Графики почасовых отключений: когда не будет света
Оператор отмечает, что ограничения вводятся вынужденно и являются следствием повреждений энергообъектов в результате российских атак. Для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений .
Время и объем применения графиков выглядят следующим образом:
Время: с 08:00 до 21:00 ;
Объем: от 0,5 до 1,5 очереди потребителей.
Энергетики просят потребителей быть внимательными: время и объем применения ограничений может изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.
Ограничения для промышленности
Помимо бытовых потребителей графики ограничения мощности будут применяться и для промышленных предприятий. Это стандартная мера, позволяющая снизить общую нагрузку на систему в часы пикового потребления.
Для промышленных потребителей ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00 .
«Укрэнерго» призывает всех украинцев к экономному потреблению электроэнергии, особенно когда свет появляется по графику. Это помогает сбалансировать работу энергосистемы и предотвратить аварийные отключения.
Напомним, Портников оценил, возможен ли полный блекаут в Украине в результате ударов России по энергосистеме. Несмотря на возможные временные трудности и отключения, АЭС делает усилия россиян устроить полный блекаут в Украине «абсолютно бесперспективными».