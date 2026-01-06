- Дата публикации
Отключение света 7 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 7 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 7 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В среду, 7 января, на левом берегу Киева отменены экстренные отключения. Ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к почасовым графикам отключений.
График отключения света в столице 7 января:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 12:30 до 16:30
Подгруппа 1.2 отключения:
с 03:00 до 05:30
с 12:30 до 16:30
Подгруппа 2.1 отключения:
с 12:30 до 16:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 2.2 отключения:
с 14:00 до 18:00
Подгруппа 3.1 отключения:
с 06:00 до 09:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 3.2 отключения:
с 05:30 до 09:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 06:00 до 09:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 08:00 до 09:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 09:00 до 13:00
с 19:30 до 22:00
Подгруппа 5.2 отключения:
с 00:00 до 03:00
с 09:00 до 13:00
Подгруппа 6.1 отключения:
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 22:00
Подгруппа 6.2 отключения:
с 09:00 до 13:00
с 19:30 до 23:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.
Энергетики вынуждены отключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 7 января:
1.1 — 11:30 — 15:00;
1.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 17:30;
2.1 — 12:30 — 17:30;
2.2 — 11:30 — 15:00;
3.1 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;
3.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
4.1 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
4.2 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
5.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
5.2 — 04:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
6.1 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
6.2 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 7 января:
1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30
3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 23:30
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
6.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 7 января:
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 7 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области
График отключения света в Житомирской области 7 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 7 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 7 января:
1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00
2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00
2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00
3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 7 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, что происходит со светом в регионах. Состояние энергосистемы Украины остается сложным из-за регулярных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.