Отключение света 7 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 7 января

Во всех регионах Украины в среду, 7 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В среду, 7 января, на левом берегу Киева отменены экстренные отключения. Ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к почасовым графикам отключений.

График отключения света в столице 7 января:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 12:30 до 16:30

Подгруппа 1.2 отключения:

с 03:00 до 05:30

с 12:30 до 16:30

Подгруппа 2.1 отключения:

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 14:00 до 18:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 06:00 до 09:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 06:00 до 09:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 08:00 до 09:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 09:00 до 13:00

с 19:30 до 22:00

Подгруппа 5.2 отключения:

с 00:00 до 03:00

с 09:00 до 13:00

Подгруппа 6.1 отключения:

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 22:00

Подгруппа 6.2 отключения:

с 09:00 до 13:00

с 19:30 до 23:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 7 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.

Энергетики вынуждены отключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 7 января:

1.1 — 11:30 — 15:00;

1.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 17:30;

2.1 — 12:30 — 17:30;

2.2 — 11:30 — 15:00;

3.1 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

4.1 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

4.2 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

5.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

5.2 — 04:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

6.1 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

6.2 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 7 января:

1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 23:30

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

6.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 7 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 7 января:

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 7 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 7 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 7 января

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Житомирской области 7 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 7 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 7 января:

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00

3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 7 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 7 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 7 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 7 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 7 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 7 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 7 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 7 января

Напомним, что происходит со светом в регионах. Состояние энергосистемы Украины остается сложным из-за регулярных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры.