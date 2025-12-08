Отключение света 8 декабря: где в Украине самая сложная ситуация

Из-за ударов РФ по энергетической структуре в Украине будут действовать графики отключения света / © Associated Press

Сегодня, 8 декабря, во всех областях Украины будут действовать отключения света в течение суток в объеме от 2,5 до 4 очередей. Также введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Ранее глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. По его словам, украинцам «надо привыкнуть и жить в этих графиках».

«Средневзвешенный сценарий — надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше — 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения», — добавил Игнатьев.