- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 8 декабря: какими будут графики в Киеве и областях Украины
Региональные облэнерго и ДТЭК сообщили, когда будут отключать свет в столице Украины и в разных регионах.
В понедельник, 8 декабря, в Киеве и во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения введены из-за российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве 8 декабря
График отключения света в Киевской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
График отключения света в Сумской области
Напомним, председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил, что из-за российских ударов по энергетике свет будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей