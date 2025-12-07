Отключение света 8 декабря: какими будут графики в Киеве и областях Украины

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В понедельник, 8 декабря, в Киеве и во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения введены из-за российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве 8 декабря

График отключения света в Киеве 8 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 8 декабря / © ДТЕК

График отключения света во Львовской области

график отключения света во Львовской области 8 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 8 декабря

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 8 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 04:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 02:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 8 декабря

Напомним, председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил, что из-за российских ударов по энергетике свет будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей