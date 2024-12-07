Отключение света 8 декабря: в "Укрэнерго" сообщили об объеме ограничений

В Украине в воскресенье, 8 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать всего несколько часов. Облэнерго будут применять одну очередь отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 8 декабря, время применения и объем ограничений будут такими: для бытовых потребителей – 14:00–18:00 – одна очередь отключений, для промышленности и бизнеса – 09:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря масштабным восстановительным работам энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В компании также предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться. Энергетики также напомнили о необходимости бережливого потребления электричества в часы, когда свет появляется по графику

Напомним, по словам энергетического эксперта, председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, в Украине при значительных повреждениях энергетической инфраструктуры больше всего пострадают города-миллионники. В случае повреждений энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове, Одессе и Львове свет могут отключаться по 16 часов в сутки.

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