Отключение света 8 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 8 февраля

Во всех регионах Украины в воскресенье, 8 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

В столице в настоящее время применены экстренные обесточивания. Временный график начнет действовать только после отмены экстренных отключений и стабилизации системы.

График отключения света в столице 8 февраля:

Группа 1: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

Группа 2: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 3: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

Группа 4: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Группа 5: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Группа 6: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Группа 7: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Группа 8: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 9: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 10: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

Группа 11: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

Группа 12: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

Группа 13: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

Группа 14: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 15: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

Группа 16: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Группа 17: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Группа 18: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Группа 19: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Группа 20: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 21: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 22: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

Группа 23: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

Группа 24: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

Группа 25: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

Группа 26: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 27: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

Группа 28: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Группа 29: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Группа 30: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Группа 31: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Группа 32: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 33: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 34: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

Группа 35: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

Группа 36: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

Группа 37: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

Группа 38: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 39: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

Группа 40: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Группа 41: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Группа 42: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Группа 43: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Группа 44: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 45: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 46: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

Группа 47: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

Группа 48: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

Группа 49: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00

Группа 50: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00

Группа 51: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00

Группа 52: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Группа 53: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Группа 54: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Группа 55: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Группа 56: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00

Группа 57: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00

Группа 58: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00

Группа 59: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30

Группа 60: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 8 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 8 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 8 февраля:

1.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00;

1.2 - 00:00 - 05:30; 06:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:30;

2.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 22:30 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 05:30; 06:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:00; 23:30 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 22:30 - 00:00;

3.2 - 01:30 - 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00;

4.1 - 01:30 - 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00;

4.2 - 01:30 - 07:00; 08:00 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 23:30;

5.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 05:30; 07:00 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 22:30;

6.2 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье свет у потребителей будет по 8-12 часов в сутки. Четырехчасовые периоды электроснабжения позволят спланировать домашние дела.

График отключения света в Запорожской области 8 февраля:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 8 февраля

График отключения света в Харьковской области

На Харьковщине свет в домах будет по 7-11 часов в сутки.

График отключения света в Харьковской области 8 февраля:

1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 8 февраля:

Группа 1.1: 00:00 - 08:30 / 10:30 - 19:30 / 21:00 - 24:00

Группа 1.2 00:00 - 08:30 / 10:30 - 19:30 / 21:00 - 24:00

Группа 2.1 00:00 - 07:00 / 08:30 - 17:30 / 19:30 - 24:00

Группа 2.2 00:00 - 07:00 / 08:30 - 17:30 / 19:30 - 24:00

Группа 3.1 03:30 - 12:30 / 14:00 - 21:00 / 23:00 - 24:00

Группа 3.2 03:30 - 12:30 / 14:00 - 21:00 / 23:00 - 24:00

Группа 4.1 02:00 - 10:30 / 12:30 - 22:00 / 23:00 - 24:00

Группа 4.2 00:00 - 02:00 / 03:30 - 10:30 / 12:30 - 23:00

Группа 5.1 00:00 - 05:00 / 07:00 - 16:00 / 17:30 - 23:00

Группа 5.2 00:00 - 03:30 / 07:00 - 16:00 / 17:30 - 23:00

Группа 6.1 00:00 - 03:30 / 06:00 - 14:00 / 16:00 - 24:00

Группа 6.2 00:00 - 03:30 / 05:00 - 14:00 / 16:00 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области ситуация остается напряженной. Электроснабжение для бытовых потребителей будет всего по 6 часов в сутки короткими периодами, позволяющими только подзарядить гаджеты.

График отключения света в Кировоградской области 8 февраля:

Очередь 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

График отключения света в Сумской области

На Сумщине ситуация стабильно тяжелая. Свет будут отключать по 16 часов в сутки.

График отключения света на Сумщине 8 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 8 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

В Черниговской области 8 февраля электричество в домах будет всего по 4-6 часов в сутки. Периоды со светом продлятся всего по 2 часа подряд.

График отключения света на Черниговщине 8 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 8 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 2—8 февраля

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 8 февраля: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 8 февраля

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 8 февраля

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 8 февраля

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 8 февраля: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 8 февраля: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 8 февраля

График отключения света в Ровенской области

В Ровенской области свет в домах будет появляться короткими периодами по два часа. В общей сложности обесточивание продлится по 18 часов в сутки.

График отключения света в Ровенской области 8 февраля:

подчерк 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчерк 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчерк 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчерк 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчерк 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчерк 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчерк 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчерк 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчерк 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчерк 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

подчерк 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

подчерк 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Напомним, энергетики предупредили о тяжелых днях впереди для Киева . Вместо ожидаемого улучшения столицу ждет тьма, ведь вражеская атака нанесла энергосистеме гораздо более серьезные разрушения, чем казалось на первый взгляд.