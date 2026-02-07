- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1791
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 8 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 8 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в воскресенье, 8 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
В столице в настоящее время применены экстренные обесточивания. Временный график начнет действовать только после отмены экстренных отключений и стабилизации системы.
График отключения света в столице 8 февраля:
Группа 1: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00
Группа 2: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Группа 3: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Группа 4: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Группа 5: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Группа 6: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Группа 7: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Группа 8: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 9: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 10: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00
Группа 11: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30
Группа 12: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30
Группа 13: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00
Группа 14: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Группа 15: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Группа 16: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Группа 17: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Группа 18: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Группа 19: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Группа 20: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 21: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 22: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00
Группа 23: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30
Группа 24: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30
Группа 25: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00
Группа 26: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Группа 27: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Группа 28: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Группа 29: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Группа 30: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Группа 31: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Группа 32: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 33: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 34: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00
Группа 35: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30
Группа 36: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30
Группа 37: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00
Группа 38: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Группа 39: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Группа 40: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Группа 41: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Группа 42: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Группа 43: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Группа 44: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 45: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 46: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00
Группа 47: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30
Группа 48: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30
Группа 49: 00:00-03:30, 06:00-15:30, 17:00-24:00
Группа 50: 00:00-04:00, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Группа 51: 00:00-05:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Группа 52: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Группа 53: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Группа 54: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Группа 55: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Группа 56: 01:30-10:00, 12:00-20:30, 22:30-24:00
Группа 57: 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
Группа 58: 00:00-00:30, 03:30-12:00, 14:00-22:00
Группа 59: 00:00-01:30, 04:00-13:30, 15:30-22:30
Группа 60: 00:00-02:00, 05:00-14:00, 16:00-23:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 8 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 8 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 8 февраля:
1.1 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00;
1.2 - 00:00 - 05:30; 06:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:30;
2.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 22:30 - 00:00;
2.2 - 00:00 - 05:30; 06:30 - 10:30; 11:30 - 16:30; 17:30 - 22:00; 23:30 - 00:00;
3.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 09:30; 10:30 - 15:30; 16:30 - 21:30; 22:30 - 00:00;
3.2 - 01:30 - 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00;
4.1 - 01:30 - 06:30; 07:30 - 12:30; 13:30 - 18:30; 19:30 - 00:00;
4.2 - 01:30 - 07:00; 08:00 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 23:30;
5.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00;
5.2 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 07:30; 08:30 - 13:30; 14:30 - 19:30; 20:30 - 00:00;
6.1 - 00:00 - 05:30; 07:00 - 11:30; 12:30 - 17:30; 18:30 - 22:30;
6.2 - 00:00 - 01:30; 03:30 - 08:30; 09:30 - 14:30; 15:30 - 20:30; 21:30 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
В Запорожье свет у потребителей будет по 8-12 часов в сутки. Четырехчасовые периоды электроснабжения позволят спланировать домашние дела.
График отключения света в Запорожской области 8 февраля:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
На Харьковщине свет в домах будет по 7-11 часов в сутки.
График отключения света в Харьковской области 8 февраля:
1.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30–07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 8 февраля:
Группа 1.1: 00:00 - 08:30 / 10:30 - 19:30 / 21:00 - 24:00
Группа 1.2 00:00 - 08:30 / 10:30 - 19:30 / 21:00 - 24:00
Группа 2.1 00:00 - 07:00 / 08:30 - 17:30 / 19:30 - 24:00
Группа 2.2 00:00 - 07:00 / 08:30 - 17:30 / 19:30 - 24:00
Группа 3.1 03:30 - 12:30 / 14:00 - 21:00 / 23:00 - 24:00
Группа 3.2 03:30 - 12:30 / 14:00 - 21:00 / 23:00 - 24:00
Группа 4.1 02:00 - 10:30 / 12:30 - 22:00 / 23:00 - 24:00
Группа 4.2 00:00 - 02:00 / 03:30 - 10:30 / 12:30 - 23:00
Группа 5.1 00:00 - 05:00 / 07:00 - 16:00 / 17:30 - 23:00
Группа 5.2 00:00 - 03:30 / 07:00 - 16:00 / 17:30 - 23:00
Группа 6.1 00:00 - 03:30 / 06:00 - 14:00 / 16:00 - 24:00
Группа 6.2 00:00 - 03:30 / 05:00 - 14:00 / 16:00 - 24:00
График отключения света в Кировоградской области
В Кировоградской области ситуация остается напряженной. Электроснабжение для бытовых потребителей будет всего по 6 часов в сутки короткими периодами, позволяющими только подзарядить гаджеты.
График отключения света в Кировоградской области 8 февраля:
Очередь 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
График отключения света в Сумской области
На Сумщине ситуация стабильно тяжелая. Свет будут отключать по 16 часов в сутки.
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 8 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
В Черниговской области 8 февраля электричество в домах будет всего по 4-6 часов в сутки. Периоды со светом продлятся всего по 2 часа подряд.
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 8 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 8 февраля: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 8 февраля: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 8 февраля: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
В Ровенской области свет в домах будет появляться короткими периодами по два часа. В общей сложности обесточивание продлится по 18 часов в сутки.
График отключения света в Ровенской области 8 февраля:
подчерк 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
подчерк 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
подчерк 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
подчерк 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
подчерк 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
подчерк 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
подчерк 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
подчерк 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
Напомним, энергетики предупредили о тяжелых днях впереди для Киева . Вместо ожидаемого улучшения столицу ждет тьма, ведь вражеская атака нанесла энергосистеме гораздо более серьезные разрушения, чем казалось на первый взгляд.