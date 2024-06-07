Отключение света 8 июня: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

Во всех областях Украины будут применяться графики отключений электроэнергии.

В субботу, 8 июня, "Укрэнерго" ввело лимиты на потребление электроэнергии по всей стране. Поэтому облэнерго будут применять графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 8 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 05.00 и с 16.00 до 24.00", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что питание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.

Напомним, есть ли риски полного блекаута в Украине. Как пояснили в "Укрэнерго", в настоящее время в стране действуют контролируемые отключения, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

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