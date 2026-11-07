Отключение света 8 ноября: количество очередей и графики для регионов

Отключение света в Украине 8 ноября / © ТСН

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В части регионов Украины в воскресенье, 8 ноября, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.

По сообщению «Укрэнерго», в течение суток будут отключаться от 1,5 до 4 очередей потребителей одновременно.

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Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК.

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График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 8 ноября:

Подгруппа 1.1:

с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30

Подгруппа 1.2:

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с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30

Подгруппа 2.1:

с 12:30 до 16:30

Подгруппа 2.2:

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с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30

Подгруппа 3.1:

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2:

с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.1:

с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2:

с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00

Подгруппа 5.1:

с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 22:30

Подгруппа 5.2:

с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 24:00

Подгруппа 6.1 отключения:

с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 24:00

Подгруппа 6.2 отключения:

с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 24:00

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 8 ноября:

1.1 - 00:00 - 03:00; 10:00 - 13:30; 20:30 - 22:30;

1.2 - 00:00 - 00:30; 06:30 - 10:00; 20:30 - 00:00;

2.1 - 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

2.2 - 10:00 - 13:30; 20:30 - 00:00;

3.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

3.2 - 00:00 - 03:00; 13:30 - 17:00;

4.1 - 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;

4.2 - 00:00 - 03:00; 10:00 - 13:30; 17:00 - 20:30;

5.1 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

5.2 - 03:00 - 06:30; 13:30 - 17:00;

6.1 - 06:30 - 10:00; 17:00 - 20:30;

6.2 - 08:30 - 10:00; 20:30 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 8 ноября:

Очередь 1.1

с 00:00 до 05:00, с 09:00 до 14:00, с 18:00 до 23:00

Очередь 1.2

с 03:00 до 08:00, с 12:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

Очередь 2.1

с 04:30 до 09:30, с 13:30 до 18:30

Очередь 2.2

с 00:00 до 03:30, с 07:30 до 12:30, с 16:30 до 21:30

Очередь 3.1

с 00:00 до 05:00, с 09:00 до 14:00, с 18:00 до 23:00

Очередь 3.2

с 00:00 до 00:30, с 08:30 до 13:30, с 17:30 до 22:30

Очередь 4.1

с 13:00 до 18:00, с 22:30 до 24:00

Очередь 4.2

с 13:00 до 18:00, с 22:30 до 24:00

Очередь 5.1

с 03:00 до 08:00, с 12:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00

Очередь 5.2

с 00:00 до 03:30, с 07:30 до 12:30, с 16:30 до 21:30

Очередь 6.1

с 04:30 до 09:30, с 13:30 до 18:30

Очередь 6.2

с 00:00 до 00:30, с 08:30 до 13:30, с 17:30 до 22:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 8 ноября:

1.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

1.2 — 01:30–05:00, 09:00–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

2.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

2.2 — 03:00–06:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

3.1 — 04:00–06:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

3.2 — 04:30–07:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

4.1 — 00:00–00:30, 05:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

4.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

5.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

5.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

6.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

6.2 — 00:30–04:00, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 8 ноября:

Очередь 1.1:

04:00-07:30, 11:00-18:00

Очередь 1.2:

04:00-07:30, 11:00-18:00

Очередь 2.1:

00:00-07:30, 11:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 2.2:

04:00-07:30, 11:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 3.1:

07:00-11:00, 14:30-21:30

Очередь 3.2:

04:00-11:00, 14:30-21:30

Очередь 4.1:

07:30-11:00, 14:30-21:30

Очередь 4.2:

07:30-11:00, 14:30-21:30

Очередь 5.1:

00:00-04:00, 07:30-14:30, 18:00-24:00

Очередь 5.2:

00:00-04:00, 07:30-14:30, 18:00-24:00

Очередь 6.1:

00:00-04:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00

Очередь 6.2:

00:00-04:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 8 ноября:

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 8 ноября

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 8 ноября

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 8 ноября:

1.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

1.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

2.1 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

2.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

3.1 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

3.2 08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

4.1 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

4.2 02:00 - 05:00, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:00

5.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

5.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

6.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 06:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 8 ноября:

Очередь 1.1:

3:30-7:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 1.2:

3:30-7:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00

Очередь 2.1:

3:30-7:00, 9:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00

Очередь 2.2:

3:30-7:00, 9:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00

Очередь 3.1:

3:30-7:00, 9:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00

Очередь 3.2:

1:30-3:30, 9:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00

Очередь 4.1:

0:00-1:30, 7:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00

Очередь 4.2:

0:00-1:30, 7:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00

Очередь 5.1:

0:00-3:30, 7:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередь 5.2:

0:00-3:30, 7:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередь 6.1:

1:30-3:30, 7:00-9:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00

Очередь 6.2:

0:00-3:30, 7:00-9:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 8 ноября:

Очередь 1.1:

02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Очередь 1.2:

02:00-04:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Очередь 2.1:

02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Очередь 2.2:

08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Очередь 3.1:

04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00

Очередь 3.2:

04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 4.1:

04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 4.2:

10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00

Очередь 5.1:

00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Очередь 5.2:

06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Очередь 6.1:

00:00-02:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

Очередь 6.2:

00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света на Хмельнитчине 8 ноября:

Подчерк 1.1 - 03:00-06:00; 12:00–16:00; 22:00–24:00.

Подчерк 1.2 - 03:00-06:00; 12:00–16:00; 22:00–24:00.

Подчерк 2.1 - 09:00-12:00; 19:00–22:00.

Подчерк 2.2 - 09:00-12:00; 19:00–22:00.

Подчерк 3.1 - 00:00-03:00; 12:00–16:00.

Подчерк 3.2 - 00:00-03:00; 12:00–16:00.

Подчерк 4.1 - 06:00-09:00; 16:00–19:00.

Подчерк 4.2 - 09:00-12:00; 19:00–22:00.

Подчерк 5.1 - 00:00-03:00; 09:00–12:00; 19:00–22:00.

Подчерк 5.2 - 03:00-06:00; 16:00–19:00; 22:00–24:00.

Подчерк 6.1 - 06:00-09:00; 16:00–19:00.

Подчерк 6.2 - 06:00-09:00; 16:00–19:00.

Напомним, в Днепре более 60 тысяч потребителей остались без света из-за повторных российских атак на энергетику. Восстановительные работы пока невозможно начать из-за продолжающейся атаки.

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