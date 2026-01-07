- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 8 января: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 8 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 8 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 8 января:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 09:30 до 13:30
Подгруппа 1.2 отключения:
с 09:30 до 13:30
с 20:00 до 23:30
Подгруппа 2.1 отключения:
с 00:00 до 02:30
с 09:30 до 13:30
с 20:00 до 22:00
Подгруппа 2.2 отключения:
с 09:30 до 13:30
с 20:00 до 22:00
Подгруппа 3.1 отключения:
с 13:00 до 17:00
с 23:30 до 24:00
Подгруппа 3.2 отключения:
с 13:00 до 17:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 02:30 до 06:00
с 13:00 до 17:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 13:00 до 17:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 06:00 до 10:00
с 16:30 до 20:30
Подгруппа 5.2 отключения:
с 08:00 до 10:00
с 16:30 до 20:30
Подгруппа 6.1 отключения:
с 06:00 до 10:00
с 16:30 до 20:30
Подгруппа 6.2 отключения:
с 06:00 до 10:00
с 16:30 до 20:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 8 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.
Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 8 января:
1.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;
1.2 — 12:00 — 15:30;
2.1 — 19:00 — 22:30;
2.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
3.2 — 12:00 — 15:30;
4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;
4.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;
5.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
6.1 — 12:00 — 15:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 8 января:
1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 8 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 8 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 8 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 8 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 8 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 8 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 8 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 8 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 8 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 8 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 8 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в ДТЭК объяснили, почему после праздников отключений стало больше. Большинство предприятий и офисов не работали по праздникам, а теперь вернулись к работе. Еще один фактор — резкое похолодание.