Отключение света 8 января: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 8 января

Во всех регионах Украины в четверг, 8 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 8 января:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 09:30 до 13:30

Подгруппа 1.2 отключения:

с 09:30 до 13:30

с 20:00 до 23:30

Подгруппа 2.1 отключения:

с 00:00 до 02:30

с 09:30 до 13:30

с 20:00 до 22:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 09:30 до 13:30

с 20:00 до 22:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 13:00 до 17:00

с 23:30 до 24:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 13:00 до 17:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 02:30 до 06:00

с 13:00 до 17:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 13:00 до 17:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 06:00 до 10:00

с 16:30 до 20:30

Подгруппа 5.2 отключения:

с 08:00 до 10:00

с 16:30 до 20:30

Подгруппа 6.1 отключения:

с 06:00 до 10:00

с 16:30 до 20:30

Подгруппа 6.2 отключения:

с 06:00 до 10:00

с 16:30 до 20:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 8 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.

Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 8 января:

1.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;

1.2 — 12:00 — 15:30;

2.1 — 19:00 — 22:30;

2.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;

3.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

3.2 — 12:00 — 15:30;

4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;

4.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

5.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.1 — 12:00 — 15:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 8 января:

1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 8 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 8 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 8 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 8 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 8 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 8 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 8 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 8 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 8 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 8 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 8 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 8 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 8 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 8 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 8 января

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему после праздников отключений стало больше. Большинство предприятий и офисов не работали по праздникам, а теперь вернулись к работе. Еще один фактор — резкое похолодание.