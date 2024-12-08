Отключение света 9 декабря: ограничения будут действовать 11 часов — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00.

В понедельник, 9 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 11 часов. Одновременно будут применяться только одна очередь отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00. Будет действовать одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 20:00.

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"Благодаря масштабным восстановительным работам — энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", — сообщили в компании, добавив, что ремонтные работы продолжаются и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, в Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков отключений света от 2025 года. Все области могут быть разделены на несколько зон.

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