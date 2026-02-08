- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 9 февраля: где будут аварийные обесточения: детали от «Укрэнерго»
По распоряжению «Укрэнерго», завтра, 9 февраля, во всех областях Украины снова будут отключать свет.
В понедельник, 9 февраля, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
«Завтра, 9 февраля, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.
Укрэнерго предупреждает, что в отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме будут применяться аварийные обесточивания.
«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточений во всех регионах», — заверили в компании.
Причина отключений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Раньше мы писали, почему Киев не может отойти от централизованной энергосистемы.