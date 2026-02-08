Отключение света 9 февраля: графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине

Из-за последствий российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины в понедельник, 9 февраля, во всех областях будут введены графики почасовых отключений света.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Как сообщили в ДТЭК, энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, в столице возвращаются к временным графикам.

Узнать график отключений света можно в чат-боте, на сайте ДТЭК или в Киев Цифровом.

График отключения света в Киевской области

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области.

Как сообщили в ДТЭК, теперь есть возможность применять стабилизационные графики.

Свет в квартирах будет 7 часов.

Графики для всех подгрупп на 9 февраля выглядят так:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области 9 февраля будут применяться почасовые графики отключения света.

Сообщается, что свет будут выключать для каждой из подгрупп в такой очередности:

Группа 1.1 — 00:00-06:00, 09:30-16:30, 18:00-24:00

Группа 1.2 — 00:00-06:00, 09:30-24:00

Группа 2.1 — 00:00-06:00, 07:00-18:00, 20:00-24:00

Группа 2.2 — 00:00-16:30, 20:00-24:00

Группа 3.1 — 01:00-09:30, 13:00-22:00, 23:30-24:00

Группа 3.2 — 02:30-09:30, 13:00-22:00, 23:30-24:00

Группа 4.1 — 02:30-20:00, 23:30-24:00

Группа 4.2 — 00:00-01:00, 02:30-20:00, 22:00-24:00

Группа 5.1 — 00:00-04:30, 06:00-14:30, 16:30-23:30

Группа 5.2 — 00:00-02:30, 04:30-13:00, 14:30-24:00

Группа 6.1 — 00:00-02:30, 06:00-13:00, 14:30-23:30

Группа 6.2 — 00:00-02:30, 06:00-14:30, 16:30-23:30

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области 9 февраля ожидаются плановые отключения электроэнергии.

Света в домах не будет по 19-19,5 часов.

Как сообщили в «Николаевоблэнерго», график по подгруппам будет таким:

1.1 — 00:00-01:30; 02:30-07:30; 08:30-13:30; 14:30-19:30; 20:30-00:00

1.2 — 00:30-04:30; 05:30-10:30; 11:30-16:30; 17:30-22:30

2.1 — 00:00-03:30; 05:30-09:30; 10:30-15:30; 16:30-21:30; 22:30-00:00

2.2 — 00:00-04:30; 05:30-10:30; 11:30-16:30; 17:30-22:00; 23:30-00:00

3.1 — 00:00-03:30; 04:30-09:30; 10:30-15:30; 16:30-21:30; 23:30-00:00

3.2 — 00:00-00:30; 02:30-06:30; 07:30-12:30; 13:30-18:30; 19:30-00:00

4.1 — 00:00-00:30; 01:30-05:30; 07:30-12:30; 13:30-18:30; 19:30-00:00

4.2 — 01:30-05:30; 06:30-11:30; 12:30-17:30; 18:30-23:30

5.1 — 00:00-02:30; 04:30-08:30; 09:30-14:30; 15:30-20:30; 21:30-00:00

5.2 — 00:00-01:30; 03:30-07:30; 08:30-13:30; 14:30-19:30; 20:30-00:00

6.1 — 00:30-05:30; 07:00-11:30; 12:30-17:30; 18:30-23:30

6.2 — 00:00-02:30; 03:30-08:30; 09:30-14:30; 15:30-20:30; 21:30-00:00

График отключения света в Запорожской области

в понедельник, 9 февраля, в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Свет в дома будут подавать в течение 8-10 часов.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», графики по подгруппам будут такими:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области 9 февраля применят графики почасовых отключений электроэнергии. Среднее время отключений составляет 20 часов.

Графики отключений будут такими:

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области также будут действовать графики почасовых отключений света.

Как сообщили в «Харьковоблэнерго», часы отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине в понедельник, 9 декабря, будут применять почасовые графики отключений.

Для каждой из подгрупп свет будут выключать в такие часы:

Группа 1.1: 00:00 — 06:00, 07:30 — 16:30, 18:00 — 24:00

Группа 1.2: 00:00 — 04:00, 06:00 — 14:30, 16:30 — 24:00

Группа 2.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 14:30, 16:30 — 24:00

Группа 2.2: 00:00 — 04:00, 07:00 — 16:30, 18:00 — 24:00

Группа 3.1: 00:30 — 07:00, 09:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Группа 3.2: 00:00 — 07:30, 09:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Группа 4.1: 00:30 — 09:00, 11:00 — 20:00, 21:30 — 24:00

Группа 4.2: 00:30 — 09:00, 11:00 — 20:00, 21:30 — 24:00

Группа 5.1: 00:00 — 00:30, 04:00 — 13:00, 14:30 — 24:00

Группа 5.2: 00:00 — 02:00, 04:00 — 11:00, 13:00 — 21:30

Группа 6.1: 00:00 — 00:30, 04:00 — 13:00, 14:30 — 22:00

Группа 6.2: 00:00 — 00:30, 02:00 — 11:00, 13:00 — 21:30

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области 9 февраля также будут действовать графики почасовых отключений. Свет в помещениях будет появляться только в течение 3-5 часов в сутки.

Как сообщили в «Кировоградоблэнерго», графики для всех подгрупп будут такими:

График отключения света в Сумской области

В Сумской области 9 февраля будут действовать графики почасовых отключений.

Света в помещениях не будет в течение 16 часов в сутки.

Как сообщили в «Сумыоблэнерго», графики почасовых отключений для каждой из подгрупп будут выглядеть так:

График отключения света в Житомирской области

В Житомирской области будут применять жесткие графики почасовых отключений. Свет в помещениях будет только 5-6 часов в сутки.

На сайте «Житомироблэнерго» опубликованы такие графики на 9 февраля для всех подгрупп:

График отключения света в Черниговской области

В Черниговской области будут применены почасовые графики отключения.

В понедельник, 9 февраля, свет в помещениях будет от 4 до 6 часов.

Как сообщили в «Черниговоблэнерго», графики для каждой из подгрупп будут выглядеть так:

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области в понедельник, 9 февраля, будут действовать почасовые графики отключений.

Как сообщили в «Черкассыоблэнерго», свет будут выключать в такие часы в соответствии с подгруппами:

1.1: 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 11:30 — 16:30, 17:30 — 22:30

1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:30, 12:30 — 17:30, 18:30 — 23:30

2.1: 00:00 — 01:00, 02:30 — 07:00, 08:00 — 13:00, 14:00 — 19:00, 20:00 — 00:00

2.2: 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:00 — 14:00, 15:00 — 20:00, 21:00 — 00:00

3.1: 00:00 — 03:00, 04:30 — 09:00, 10:00 — 15:00, 16:00 — 21:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 08:30 — 13:30, 14:30 — 19:30, 20:30 — 00:00

4.1: 00:00 — 00:30, 02:00 — 06:30, 07:30 — 12:30, 13:30 — 18:30, 19:30 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:30, 05:00 — 09:30, 10:30 — 15:30, 16:30 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:30, 04:00 — 08:30, 09:30 — 14:30, 15:30 — 20:30, 21:30 — 00:00

5.2: 01:30 — 06:00, 07:00 — 12:00, 13:00 — 18:00, 19:00 — 24:00

6.1: 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:00 — 17:00, 18:00 — 23:00

6.2: 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:00 — 16:00, 17:00 — 22:00, 23:30 — 00:00

График отключения света в Черновицкой области

На Буковине будут действовать почасовые графики отключения света.

В понедельник, 9 февраля, свет будет появляться в помещениях до 5 часов в сутки.

Как сообщили в «Черновцыоблэнерго» графики для каждой из подгрупп будут такими:

Графики отключений в Винницкой области

В Винницкой области 9 февраля также будут введены графики почасовые отключений.

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу.

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области в течение всех суток 9 февраля будет действовать график почасовых отключений электроэнергии.

Как сообщили в «Хмельницкоблэнерго», свет будут выключать для разных подгрупп в такой очередности:

График отключения света в Волынской области

В понедельник, 9 февраля, в Волынской области также будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Свет в помещениях будет от 2 до 4 часов.

Как сообщили в «Волыньоблэнерго», графики в течение суток для каждой из подгрупп будут такими:

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине 9 февраля также будут введены графики почасовые отключений.

Как сообщили в «Тернопольоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу.

График отключения света в Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине, которая пострадала от последнего ракетно-дронового удара государства-агрессора, свет в понедельник 9 февраля будет только в течение 5-6 часов.

Как сообщили в «Прикарпатьеоблэнерго», в области будут применяться такие графики почасовых отключений:

График отключения света в Закарпатской области

На Закарпатье будут применять графики почасовых отключений. Света в помещениях не будет до 17 часов в сутки.

На сайте «Закарпатьеоблэнерго» опубликован такой график для всех подгрупп:

График отключения света во Львовской области

Во Львовской области 9 февраля будут применять графики почасовых отключений. Свет в помещениях будет только в течение 6-7 часов в сутки.

Как сообщилив «Львовоблэнерго», график по подгруппам будет таким:

График отключения света в Ровенской области

Новая рабочая неделя для жителей Ривненщины начнется с существенных ограничений электроснабжения.

В понедельник, 9 февраля на территории Ровенской области будет действовать такой график отключения света:

подчинение 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчинение 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчинение 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

подчинение 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчинение 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчинение 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

подчинение 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчинение 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчинение 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

подчинение 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

подчинение 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

подчинение 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Напомним, в Киевской области в ближайшие дни будет сохраняться острый дефицит электроэнергии после ударов российской террористической армии по энергетическим объектам Украины.