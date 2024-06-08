Отключение света 9 июня: в "Укрэнерго" сообщили о графиках

В воскресенье в Украине не предусмотрены экстренные отключения электроэнергии.

В воскресенье, 9 июня, в Украине будут введены лимиты на потребление электроэнергии по всей стране. Поэтому облэнерго будут применять графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 22.00", — говорится в сообщении.

Компания-энергопоставщик отметила, что снабжение объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Напомним, эксперты призывают украинцев готовиться к сложным временам, ведь и так затруднительная ситуация с электроэнергией может стать только более тяжелой, особенно в ближайшую зиму. Но в "Укрэнерго" уверены, что блекаут в Украине не допустят.

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