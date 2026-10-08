Отключение света 9 октября: "Укрэнерго" предупредило о новых графиках

Отключение света / © УНИАН

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В Украине 9 октября, в ряде областей вынуждены будут ввести графики отключения света.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Отключение света 9 октября — какие графики введут

Ограничения вводят из-за повреждений энергообъектов от российских ракет и дронов.

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По информации Укрэнерго, завтра будут действовать следующие графики:

Для промышленности и бизнеса: графики ограничения мощности будут применяться в течение суток с 00:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений вводятся с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2 очередей.

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за вражеских обстрелов ситуация может измениться, потому жителей просят следить за новостями от своих облэнерго.

Также энергетики призывают экономить свет, когда он появляется по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в ряде областей Украины 8 октября свет будут отключать в течение всех суток. Где именно будут действовать графики и когда не будет электроэнергии читайте дальше.

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Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали, что графики ограничений электроснабжения, уже введенные в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.

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