ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1447
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 9 октября: "Укрэнерго" предупредило о новых графиках

Свет в Украине будут снова отключать. «Укрэнерго» сообщило о новых графиках.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Отключение света

Отключение света / © УНИАН

В Украине 9 октября, в ряде областей вынуждены будут ввести графики отключения света.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Отключение света 9 октября — какие графики введут

Ограничения вводят из-за повреждений энергообъектов от российских ракет и дронов.

По информации Укрэнерго, завтра будут действовать следующие графики:

  • Для промышленности и бизнеса: графики ограничения мощности будут применяться в течение суток с 00:00 до 23:59.

  • Для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений вводятся с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2 очередей.

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за вражеских обстрелов ситуация может измениться, потому жителей просят следить за новостями от своих облэнерго.

Также энергетики призывают экономить свет, когда он появляется по графику.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в ряде областей Украины 8 октября свет будут отключать в течение всех суток. Где именно будут действовать графики и когда не будет электроэнергии читайте дальше.

Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.

Также мы писали, что графики ограничений электроснабжения, уже введенные в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie