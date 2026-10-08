- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1447
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 9 октября: "Укрэнерго" предупредило о новых графиках
Свет в Украине будут снова отключать. «Укрэнерго» сообщило о новых графиках.
В Украине 9 октября, в ряде областей вынуждены будут ввести графики отключения света.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 9 октября — какие графики введут
Ограничения вводят из-за повреждений энергообъектов от российских ракет и дронов.
По информации Укрэнерго, завтра будут действовать следующие графики:
Для промышленности и бизнеса: графики ограничения мощности будут применяться в течение суток с 00:00 до 23:59.
Для всех категорий потребителей: графики почасовых отключений вводятся с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2 очередей.
В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за вражеских обстрелов ситуация может измениться, потому жителей просят следить за новостями от своих облэнерго.
Также энергетики призывают экономить свет, когда он появляется по графику.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в ряде областей Украины 8 октября свет будут отключать в течение всех суток. Где именно будут действовать графики и когда не будет электроэнергии читайте дальше.
Ранее мы писали, что в Украине продолжительность отключений электроэнергии может возрасти до 15-16 часов в сутки, если Россия продолжит системно атаковать объекты генерации и энергетическую инфраструктуру.
Также мы писали, что графики ограничений электроснабжения, уже введенные в некоторых регионах Украины, свидетельствуют о серьезности проблемы с отсутствием света зимой.