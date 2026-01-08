- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 4 мин
Отключение света 9 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 9 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 9 января, вводятся графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Энергосистема Киева и столичного региона переходит в усиленный режим работы из-за непогоды. Ожидаются порывы ветра и похолодание, которое может держаться неделю. Аварийные бригады ДТЭК работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии.
В связи со сложными погодными условиями (серьезное оледенение контактной сети) ожидаются перебои в движении электротранспорта в течение нескольких дней.
График отключения света в столице 9 января:
Подгруппа 1.1 отключения:
з 06:30 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Подгруппа 1.2 отключения:
з 06:30 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Подгруппа 2.1 отключения:
з 08:00 до 13:30
з 17:00 до 19:00
Подгруппа 2.2 отключения:
з 08:00 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Подгруппа 3.1 отключения:
з 10:00 до 17:00
Подгруппа 3.2 отключения:
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Подгруппа 4.1 отключения:
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Подгруппа 4.2 отключения:
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 22:00
Подгруппа 5.1 отключения:
з 03:00 до 07:00
з 13:30 до 17:30
Подгруппа 5.2 отключения:
з 03:00 до 07:00
з 13:30 до 17:30
Подгруппа 6.1 отключения:
з 06:00 до 10:00
з 13:30 до 17:30
Подгруппа 6.2 отключения:
з 13:30 до 19:00
График отключения света в Киевской области
В Киевской области из-за непогоды 75 000 семей остались без света. Наибольшие обесточения — в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.
Причина аварий — сложные погодные условия: налипание мокрого снега, обледенение проводов и обрывы линий в результате падения деревьев.
График отключения света в Киевской области 9 января: обновляется
График отключения света в Одесской области
Из-за значительных повреждений объектов энергосистемы в области применяются экстренные отключения света в моменты критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 9 января:
1.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00;
1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;
2.1 — 07:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
2.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
3.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00;
3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 17:30;
4.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;
4.2 — 16:00 — 19:30;
5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;
5.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
6.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;
6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 17:30.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 9 января: обновляется
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация в Харьковской области крайне сложная. Применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.
График отключения света в Харьковской области 9 января: обновляется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 9 января: обновляется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 9 января: обновляется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 9 января: обновляется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 9 января: обновляется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 9 января: обновляется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 9 января: обновляется
График отключения света в Хмельницкой области
На Хмельнитчине ухудшились погодные условия. Синоптики прогнозируют метели с порывами ветра до 20 м/с. Налипание снега, метели и сильный ветер могут привести к аварийным повреждениям электросетей.
График отключения света в Хмельницкой области 9 января: обновляется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 9 января: обновляется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 9 января: обновляется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 9 января: обновляется
График отключения света во Львовской области
График отключения света во Львовской области 9 января: обновляется
График отключения света в Ровенской области
Ровенщину уже накрыла непогода. Школы области перевели на дистанционную работу.
Сложные погодные условия создают дополнительную нагрузку на энергосистему и требуют более экономного потребления.
График отключения света в Ровенской области 9 января: обновляется
Напомним, украинцев предупредили о жестких отключениях света. Морозы могут совпасть с новым массированным ударом РФ.