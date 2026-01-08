Отключение света 9 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 9 января

Во всех регионах Украины в пятницу, 9 января, вводятся графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Энергосистема Киева и столичного региона переходит в усиленный режим работы из-за непогоды. Ожидаются порывы ветра и похолодание, которое может держаться неделю. Аварийные бригады ДТЭК работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии.

В связи со сложными погодными условиями (серьезное оледенение контактной сети) ожидаются перебои в движении электротранспорта в течение нескольких дней.

График отключения света в столице 9 января:

Подгруппа 1.1 отключения:

з 06:30 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Подгруппа 1.2 отключения:

з 06:30 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Подгруппа 2.1 отключения:

з 08:00 до 13:30

з 17:00 до 19:00

Подгруппа 2.2 отключения:

з 08:00 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Подгруппа 3.1 отключения:

з 10:00 до 17:00

Подгруппа 3.2 отключения:

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 24:00

Подгруппа 4.1 отключения:

з 00:00 до 03:00

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 24:00

Подгруппа 4.2 отключения:

з 00:00 до 03:00

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 22:00

Подгруппа 5.1 отключения:

з 03:00 до 07:00

з 13:30 до 17:30

Подгруппа 5.2 отключения:

з 03:00 до 07:00

з 13:30 до 17:30

Подгруппа 6.1 отключения:

з 06:00 до 10:00

з 13:30 до 17:30

Подгруппа 6.2 отключения:

з 13:30 до 19:00

График отключения света в Киевской области

В Киевской области из-за непогоды 75 000 семей остались без света. Наибольшие обесточения — в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

Причина аварий — сложные погодные условия: налипание мокрого снега, обледенение проводов и обрывы линий в результате падения деревьев.

График отключения света в Киевской области 9 января: обновляется

График отключения света в Одесской области

Из-за значительных повреждений объектов энергосистемы в области применяются экстренные отключения света в моменты критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 9 января:

1.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 07:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

2.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 17:30;

4.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;

4.2 — 16:00 — 19:30;

5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;

5.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

6.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 17:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 9 января: обновляется

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 9 января

График отключения света в Харьковской области

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация в Харьковской области крайне сложная. Применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

График отключения света в Харьковской области 9 января: обновляется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 9 января: обновляется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 9 января: обновляется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 9 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 9 января: обновляется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 9 января: обновляется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 9 января: обновляется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 9 января: обновляется

График отключения света в Хмельницкой области

На Хмельнитчине ухудшились погодные условия. Синоптики прогнозируют метели с порывами ветра до 20 м/с. Налипание снега, метели и сильный ветер могут привести к аварийным повреждениям электросетей.

График отключения света в Хмельницкой области 9 января: обновляется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 9 января: обновляется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 9 января: обновляется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 9 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 9 января: обновляется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 9 января: обновляется

График отключения света в Ровенской области

Ровенщину уже накрыла непогода. Школы области перевели на дистанционную работу.

Сложные погодные условия создают дополнительную нагрузку на энергосистему и требуют более экономного потребления.

График отключения света в Ровенской области 9 января: обновляется

Напомним, украинцев предупредили о жестких отключениях света. Морозы могут совпасть с новым массированным ударом РФ.