Отключение света 9 января: какие графики будут применять в Украине
Во всех регионах Украины 9 января вводятся графики отключений света.
В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины будут введены графики отключения света.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.
Также добавляют, что ввод графиков обусловлен повреждениями энергообъектов в результате последних российских ракетно-дроновых атак.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от нагрузки. Точное время и продолжительность отключения по конкретным адресам необходимо уточнять на официальных ресурсах и страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, по всей вероятности, следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания.