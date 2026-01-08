ТСН в социальных сетях

Украина
253
1 мин

Отключение света 9 января: какие графики будут применять в Украине

Во всех регионах Украины 9 января вводятся графики отключений света.

Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В пятницу, 9 января, во всех регионах Украины будут введены графики отключения света.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.

Также добавляют, что ввод графиков обусловлен повреждениями энергообъектов в результате последних российских ракетно-дроновых атак.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от нагрузки. Точное время и продолжительность отключения по конкретным адресам необходимо уточнять на официальных ресурсах и страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, по всей вероятности, следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания.

253
