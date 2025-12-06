- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1848
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света будет длиться дольше: "Укрэнерго" предупредило о новых графиках
Если в преддверии очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключаться на 12-16 часов в большинстве областей, сообщил Виталий Зайченко.
Если в преддверии очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключаться на 12-16 часов в большинстве областей.
Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире Ми — Україна.
«К сожалению, сейчас не до восьми часов, а, пожалуй, до двенадцати и даже до шестнадцати часов продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов это было еще вчера. На сегодняшний день мы имели бы такие графики от четырех до восьми часов», — сказал он.
Глава правления «Укрэнерго» уточнил, что на восстановление энергосистемы уйдут недели, а не дни.
«И для того чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков. Но ситуация достаточно трудная и в ближайшее время, мы не говорим уже о днях, мы говорим о неделях, когда нужно будет восстанавливаться», — отметил он.
Зайченко также назвал действенное средство улучшения ситуации.
«И единственным средством улучшения ситуации есть уже изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам. А именно — уменьшить свое потребление как можно ниже, оставить только наиболее экономичные приборы и использовать наиболее энергоемкие в ночной период или в период, когда они видят, что на дворе очень солнечная погода», — подчеркнул он.
Напомним, 6 декабря Россия ударила по объектам энергетики восьми областей. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.