Отключения света будут длиться годами: каким городам будет сложнее всего

Украинцам следует привыкать к блекаутам / © Associated Press

Украинская энергосистема остается в крайне сложном состоянии, и отключения электроэнергии могут возникать в любой момент не менее нескольких лет. Даже при наличии всех необходимых ресурсов полное восстановление будет длиться не менее трех лет.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Telegraf.

«Сеть сейчас в состоянии, когда гарантировать надежную работу невозможно: нет достаточного резервирования, нет мощностей даже для полноценного восстановления — мы ожидаем новых ударов, которые сведут дополнительные усилия на нет. Энергосистема страны истощена, и я не вижу сценариев, когда привести ее в порядок удастся менее чем за три года», — объяснил Харченко.

Эксперт отметил, что при активной работе возобновление энергосистемы может растянуться примерно на десять лет.

«Объективно самая сложная ситуация — Киев, Одесса, Харьковский регион. Также очень сложно в Сумской и Черниговской областях все, что близко к ударам. Эти регионы сейчас в самом плохом положении», — добавил Харченко.

Будут ли отключения света летом

Напомним, в Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако существенных перебоев со светом этим летом не прогнозируют.

Сейчас два энергоблока уже находятся в ремонте, и дальше работы будут проводиться поэтапно — один за другим. Такой подход позволяет сохранять устойчивость энергосистемы даже в период технического обслуживания.