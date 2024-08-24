Отключение света: будут ли применять графики 25 августа — "Укрэнерго"

Мощные электроприборы лучше включать в дневные часы – от 10 до 16.
В воскресенье, 25 августа, графики отключения света не запланированы, однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
“Завтра, 25 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются. При изменении ситуации – о применении отключений будет поставлено в известность дополнительно”, — говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призывают граждан пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Напомним, украинцы могут избежать отключений света до конца августа, поскольку нынешняя жара отличается от той, что была в июле.
Читайте также: