Отключение света: четыре области Украины возвращаются к стабилизационным графикам

В Украине от 5 декабря Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Киевская области вернутся к стабилизационному отключению электричества.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики отметили, что пока ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, однако четыре области уже с понедельника, 5 декабря, вернутся к стабилизационным отключениям электричества.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше", — сообщили в ДТЭК.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Последний масштабный обстрел произошел 23 ноября. Тогда оккупанты выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, из которых 51 удалось сбить.

Россияне пытаются уничтожить нашу энергетическую систему, чтобы зимой оставить украинцев без тепла и электричества. Также, таким образом, Кремль хочет заставить Киев капитулировать.

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