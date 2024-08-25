Отключение света: что известно о графиках 26 августа — "Укрэнерго"

В понедельник, 26 августа, графики отключения света не будут применяться, однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в утренние часы и вечером.

Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В случае изменения ситуации о применении отключений в компании пообещали сообщить дополнительно.

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 23:00", – призвали в "Укрэнерго".

Напомним, ранее подробности об отключении света сообщил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. А также министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью ТСН рассказал, как Украина готовится к сложной зиме.

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