Отключение света до 5 часов: украинцев предупредили о критической ситуации в энергосистеме

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Украинская энергосистема вошла в период тяжелой ситуации, которые ощутят как промышленные предприятия, так и бытовые потребители. Аномальное повышение температуры воздуха спровоцировало резкий рост потребления электрической энергии, с которым сеть не способна справиться в полном объеме.

Об этом в эфире День.LIVE заявил известный энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

По словам аналитика, локальные аварии на распределительных сетях являются прямым следствием того, что оборудование работает на грани своих технических возможностей и просто не выдерживает летний температурный прессинг.

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Мы это уже наблюдали дважды на левом берегу города Киева. Отключалось оборудование, которое занимается распределением электрической энергии, то есть подстанции Облэнерго, из-за их перегрузки, в первую очередь из-за увеличения потребления электрической энергии», — подчеркнул Игнатьев.

Наиболее угрожающий период для стабильности системы наступает в конце рабочего дня. Именно в вечерние часы совпадает несколько критических факторов: солнечные электростанции стремительно снижают производство тока через закат, а граждане возвращаются домой и массово запускают энергоемкие бытовые приборы.

Главным вызовом для энергетиков остается климатическая техника. Эксперты подсчитали, что одновременное включение охлаждающего оборудования по всей стране создает колоссальное дополнительное давление на магистральные сети — кондиционеры суммарно добавляют в общенациональное потребление около 2,3 гигаватт-часа.

В этой связи Игнатьев призывает население готовиться к длительным ограничениям. На недавней международной конференции URC глава Укрэнерго Виталий Зайченко четко отметил, что при сохранении нынешних температурных режимов продолжительность ограничений для бытовых потребителей в вечернее время может составить до 5 часов.

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Пока диспетчеры делают все возможное, чтобы сбалансировать энергосистему, однако без бережливого потребления избежать жестких графиков будет невозможно.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, однако ранее эксперт спрогнозировал, сколько могут занять отключение света в Украине и назвал другую цифру. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине летом возможны отключения электроэнергии продолжительностью около 2-3 часов в сутки, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.

Также в Киеве 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК «Укрэнерго». Ограничения действовали на левом берегу столицы. В ДТЭК отмечалось, что такие меры применялись для стабилизации работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки или дефицита мощности.

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