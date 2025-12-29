Отключение света: эксперт по энергетике предупредил о тяжелых 2–3 неделях впереди

Отключение света.

Реклама

В Украине в течение следующих двух-трех недель смягчения графиков отключений света ждать не стоит. Кроме того, в отдельные периоды могут быть и более продолжительные обесточивания, чем сейчас.

Об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп в эфире "КИЕВ24".

"В течение этой зимы были периоды, когда света не было по 12, 14 и по 16 часов. Учитывая, что сейчас морозы и рост спроса, каких-то смягчений графиков в течение следующих 2-3 недель я бы не ожидал. Поэтому надо понимать, что мы где-то в таком режиме будем жить", - вы.

Реклама

Кроме того, существует возможность новых российских ударов. Они еще больше могут усложнить ситуацию, отмечает эксперт.

"Мы стараемся быстрее ремонтироваться, восстанавливать, переживаться. Они (россияне - Ред.) пытаются избивать, чтобы мы не успевали восстанавливаться", - подчеркнул Прокоп.

По его словам, когда регионы с аварийными отключениями, в которых достаточно долго нет света, выйдут в режим работы графиков, они потребляют больше. Как следствие, на другие регионы будет меньше доступной мощности. Этот фактор также будет усугублять графики, пояснил эксперт.

Напомним, нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк говорит, что самая сложная ситуация со светом в Броварах и Вышгороде Киевской области. Российские войска атаковали подстанцию. Кроме того, с оборудованием есть проблемы, особенно оператора системы передачи.

Реклама

Заметим, что ранее министр энергетики Максим Тимченко сообщал, что в Украине эта зима будет одна из самых трудных. Из-за атак на электростанции люди остаются без электроэнергии до 15–20 часов. Оккупанты массированно атакуют станции ДТЭК.