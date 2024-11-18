Отключение света: эксперт спрогнозировал, когда ситуация улучшится

В частности, для Киева ограничения могут быть отменены в течение пяти-семи или максимум 10-12 дней.

Улучшение ситуации с электроснабжением в Украине может занять от двух до четырех недель в зависимости от региона. Самая сложная ситуация – в Одесской области и в Сумах.

Такое мнение директор центра исследований энергетики Александр Харченко выразил в эфире телеканала "Киев 24".

По словам эксперта, период восстановления энергообъектов в Одесской области и в Сумах будет длиться дольше, чем в среднем по Украине.

"Я думаю, что две-две с половиной недели шаг за шагом в Одесской области и Одессе будет улучшаться энергообеспечение. Что касается других регионов, то в Сумах будет сложно, сейчас в Ровно идет восстановление того, что повреждено. Здесь тоже понадобится две-три-четыре недели, чтобы восстановить элементы пострадавшего оборудования", – прогнозирует Харченко.

Что касается Киева, то нынешние отключения света происходят из-за ограничения выдачи атомных электростанций.

"Я надеюсь, что в течение пяти-семи или максимум 10-12 дней Киев будет уже без ограничений", – сказал эксперт.

Он также озвучил прогноз по отключениям света в случае снижения температуры воздуха в Украине до -10 и -12 градусов.

"Ситуация такая, что как только восстановили какие-то элементы генерации и передачи, как в них "прилетает". Это соревнование их (российских – ред.) ракет с нашей способностью восстанавливать. Я думаю, что при температуре -10...-12 градусов одна очередь отключений точно понадобиться", – рассказал Харченко.

Кстати, в то же время глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света будут оставаться до конца недели, но и возможны на следующей неделе.

Читайте также: