Отключение света, газа и воды за долги: как повлияет отмена моратория на потребителей

Решение правительства Украины об отмене моратория на отключение света, газа и воды из-за долгов на жилищно-коммунальные услуги, вероятно, не будет иметь для населения критического влияния.

Об этом рассказал исполнительный директор энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что сами по себе тарифы, возможно, кажущиеся высокими, являются инструментом экономики, а не соцпомощи.

Роль правительства должна сводиться к тому, чтобы предоставлять субсидии тем, кто не может оплачивать услуги ЖКУ.

"А что касается отключения за неуплату, то важно, чтобы не отключали тех, кто физически отсутствует и не потребляет, даже если у них счетчики внутри квартиры", — добавляет эксперт.

Отключение за неуплату: что делать, если не проживаете в квартире более 30 дней

Напомним, согласно постановлению №1405, если потребитель не проживает по своему адресу более 30 календарных дней, нужно предоставить заявление и документальное подтверждение поставщику коммунальных услуг в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки из мест временного проживания, работы, учебы, лечения, военной службы, отбывания наказания и т.д. В таком случае ему не будут выставляться счета.

"В этом есть смысл, но если за одномесячную неуплату будут отключать, я думаю, это нерационально. Кто-то может просто не успеть, мало какие еще могут быть причины. Нужна хотя бы неуплата за квартал, мне кажется", — сказал Павлюк.

Эксперт отметил, что отключение в короткие периоды создаст нагрузку на сами компании. Да и случаи, когда приходят счета в отсутствие фактического потребления, происходят постоянно, а затем в систему невозможно завести показатель меньший, чем она "нарисовала", нужно требовать сверки-проверки.

Как повлияет отмена моратория на потребителей

По мнению директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, никаких критических последствий отмены соответствующего моратория для населения нет.

"Бытовые потребители всегда были одними из самых дисциплинированных плательщиков. Это понятно, поскольку если не платишь, то приедет служба и отключит услугу. Поэтому по домохозяйствам я не предусматриваю каких-либо существенных изменений. Тем более, что пеня для них микроскопическая, это судьбы процента", — рассказал он РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что в Украину вернули отключение света потребителям за задолженность. Кабмин разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей.

Напомним, в Украине за 2023 год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Тарифы выросли на 13%.

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