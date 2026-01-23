Отключение света и холод в квартирах: поможет ли Киеву потепление и каковы прогнозы экспертов

Блэкаут в Киеве / © Getty Images

По состоянию на 23 января 2026 года Киев находится в сверхсложном состоянии из-за последствий массированных атак на инфраструктуру.

Энергосистема города работает на пределе возможностей: из-за аварийного выхода из строя нескольких объектов генерации и отсутствия внешней подпитки в Киеве продолжаются экстренные отключения, которые иногда длятся до 22 часов в сутки. Параллельно с этим тысячи горожан остаются без отопления, а власть призывает готовиться к худшим сценариям.

Что известно о темпах восстановления, когда ожидать облегчения графиков и какую помощь оказывают партнеры — читайте в материале ТСН.ua.

Почти две тысячи домов в Киеве остаются без тепла

По состоянию на утро 23 января в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после массированных атак РФ, сообщил мэр Виталий Кличко, без отопления остаются 1 200 многоквартирных домов, которые подключают к сети уже второй раз после обстрелов 9 и 20 января.

Самая сложная ситуация сложилась на Левом берегу, в Печерском, а также части Голосеевского и Соломенского районов.

Блэкаут в Киеве / © Associated Press

«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их. А к работодателям: организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу», — призвал Кличко.

В то же время в «Укрэнерго» сообщили о существенном осложнении ситуации в энергосистеме утром 23 января, из-за чего в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

В ведомстве отметили, что главной причиной являются последствия предыдущих атак на электростанции и подстанции, а также внезапный выход нескольких объектов генерации в аварийный ремонт.

Там объяснили, что из-за значительных разрушений уцелевшее оборудование работает с колоссальной перегрузкой и требует остановок для восстановления.

«Для того, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточиваний, грозящих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Потепление не улучшит ситуацию с электроснабжением в столице

Синоптики сообщают, что на этих выходных (24-25 января) в столице температура воздуха поднимется. В частности, в субботу, 24 января ночью столбики термометров покажут 9-11°, а мороза, а днем — 7-9° ниже нуля.

С понедельника уже придет оттепель. По прогнозам синоптика Наталки Диденко 26 января в Киеве днем будет +1°C. По прогнозам синоптика Наталки Диденко 26 января в Киеве днем будет +1°C.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отмечает, что потепление в Украине снизит потребление электроэнергии, однако мгновенного прорыва в Киеве не будет. Он пояснил, что благодаря более высокой температуре свет может быть доступным лишь на 1,5-2 часа дольше в сутки.

Хотя ситуация с отоплением стабилизируется, а пауза в морозах позволяет энергетикам подладить систему к новым холодам, о кардинальном улучшении говорить рано, в частности из-за постоянной угрозы новых атак.

«По меньшей мере с отоплением сейчас постепенно оно выходит в состояние, когда можно будет спокойно сказать, что работает. Но опять же мы не можем предсказать следующие атаки», — отметил эксперт.

Какие меры принимают власти

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице создали опорные пункты обогрева (несокрушимости) в каждом районе. Они оборудованы местами для ночлега, обогревателями, питанием и средствами гигиены для многих людей в случае необходимости.

В то же время Кличко призвал жителей столицы:

сделать запас продуктов, воды и лекарств;

рассмотреть возможность выезда за город, где есть альтернативные источники энергии;

работодателей — ввести гибкие графики и дистанционную работу.

В то же время он сообщил, что в столицу прибудут 90 генераторов из Варшавы, для того чтобы помочь преодолеть кризисную ситуацию.

Мэр Киева Виталий Кличко / © Getty Images

«90 генераторов отправились из Варшавы в Киев. И будут использованы для помощи жителям Киева преодолеть вызовы энергетического кризиса, в который Украину погружает Россия массовыми обстрелами инфраструктуры», — отметил Кличко в соцсетях.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что сегодня (23 января — Ред.) состоялась срочная встреча группы G7+ по вопросам энергетической поддержки Украины. Партнеры проинформированы о ситуации и потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

По ее словам, страны объявили о новых пакетах поддержки, включающих более 6000 единиц оборудования и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

Когда станет больше света

Ситуация в украинской энергосистеме напряженная и зависит от дальнейших обстрелов инфраструктуры, сообщила для «24 Канала» член Наблюдательного совета «We build Ukraine» Виктория Войцицкая.

Ключевой риск — попытки россиян полностью уничтожить объекты, генерирующие тепло и электричество. В случае успеха ситуация в Киеве, особенно на левом берегу, может стать критической из-за зависимости многоэтажек от электроэнергии.

Войцицкая советует каждой семье иметь четкий план действий на случай длительного отключения света и тепла. В то же время она отметила, что власть должна подготовить решение для уязвимых категорий, например пожилых людей.

По ее словам, улучшение в энергосистеме ожидается не раньше весны — когда потеплеет и увеличится световой день. До середины марта условия будут оставаться сложными.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк считает, что состояние энергетической системы Украины может начать постепенноулучшаться с марта.

«Нам нужно перетерпеть январь и февраль месяц. С марта ситуация должна постепенно улучшаться», — сказал он.

Когда Киев вернется к стабильным графикам отключений света

Из-за массированной атаки 9 января Киев пока обеспечивается только собственной электроэнергией, поскольку внешняя подпитка отсутствует. Эксперт Геннадий Рябцев в комментарии для УНИАН сообщил, что основные удары получили ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ, а также подстанции, соединяющие столицу с Ровенской АЭС и Трипольской ТЭС.

По словам эксперта, аварийные отключения будут продолжаться, пока не восстановят снабжение извне. Работы продолжаются более двух недель, что свидетельствует о критичности разрушений: во время атаки из-за нехватки ПВО попали 16 из 18 ракет.

Рябцев прогнозирует, что до конца отопительного сезона существенно увеличить внутреннюю генерацию киевских ТЭЦ не удастся

В свою очередь, гендиректор YASNO Сергей Коваленко пояснил, что сейчас невозможно спрогнозировать возвращение к плановым графикам из-за трех ключевых факторов:

погода — каждые минус пять градусов воздуха добавляют системе более 100 МВт нагрузки, что провоцирует новые аварии;

сложность восстановления — каждая следующая атака требует все более масштабных ремонтов и замены дефицитного оборудования.

новые обстрелы — невозможно предсказать цели и объемы новых разрушений.

Коваленко отметил, что Киев остается одним из самых сложных регионов, и энергетики надеются на облегчение ситуации только с наступлением устойчивого потепления.

Действительно ли 600 тысяч киевлян выехали из столицы

По данным мэра Киева, около 600 тысяч киевлян выехали из города в январе после энергетических атак. Демограф Александр Гладун отмечает, что точный подсчет такого количества демографическими методами невозможен, и оценка, вероятно, получена через данные мобильных операторов, что может давать погрешность. В КГГА эту цифру официально не подтвердили.

Эксперт считает этот отток логичной временной реакцией. Для города это уменьшает нагрузку на коммунальные сети, для людей — шанс переждать кризис в более безопасных условиях.

Влияние на экономику и инфраструктуру других регионов оценивается как не критическое, поскольку выезд был распределенным и временным. С потеплением ожидается возвращение жителей.

