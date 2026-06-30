Отключение света из-за аномальной жары: эксперт предупредил, к чему готовиться украинцам

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Из-за приближающейся большой жары украинская энергетическая система оказалась перед новыми серьезными вызовами.

Об этом рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Radio NV.

Первым вызовом для энергетического сектора является общее состояние транспортных сетей компании «Укрэнерго», так и распределительных сетей «Облэнерго». Ситуация усугубляется тем, что вражеские удары по инфраструктуре происходят постоянно.

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По словам специалиста, когда прибавляется дополнительная высокая температура, появляются две проблемы. Первая из них — это рост нагрузки на сети, поскольку потребители хотят больше электричества. Вторая проблема состоит в техническом состоянии самих устройств.

«Самое по себе оборудование плохо чувствует себя в высоких температурах. Вместе с тем, что почти все работающее сейчас оборудование было так или иначе повреждено», — отметил специалист.

Сочетание постоянных атак, ранее поврежденной инфраструктуры и летнего повышения температуры воздуха создает значительные трудности для стабильной работы украинских электросетей. Поэтому потребителям следует готовиться к отключениям света из-за жары, а также к зиме в условиях жестких дефицитов электричества.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине в самые жаркие дни графики отключения света могут продолжаться от 2 до 4 часов. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пояснил, что из-за повреждений энергосистемы и дополнительной нагрузки от жары возможны аварийные отключения. Чтобы избежать длительных отключений, важно максимально использовать импорт электроэнергии.

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К слову, во вторник, 30 июня, по решению «Укрэнерго», во всех регионах вводятся графики отключения света. Графики отключения света будут действовать в течение 5 часов — с 17:00 до 22:00.

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