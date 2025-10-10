ТСН в социальных сетях

Украина
469
1 мин

Отключение света из-за массированной атаки РФ: какая ситуация в энергосистеме

Из-за массированного обстрела критической инфраструктуры Украины ситуация в энергосистеме непростая.

Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

В Украине идет ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки РФ на энергообъекты. Аварийные отключения сейчас используются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Как отмечается, энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для некоторых потребителей. Это касается, в частности, Харьковщины.

«Потребители Черкасской области полностью заживлены», — отметили в ведомстве.

Тем не менее, на Черниговщине вырос объем примененных облэнерго почасовых отключений. Так, в регионе применяются три очереди обесточений одновременно.

«Причина ограничений в регионе — последствия предыдущих российских дроновых атак», — говорят энергетики.

Жителей всех регионов Украины в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, ночью 10 октября армия РФ массированно ударила по Украине дронами и ракетами. Враг применил 497 средств воздушного нападения: 32 ракеты и 465 дронов разных типов. Силы ПВО уничтожили 420 воздушных целей.

  • 405 БпЛА типа Shahed и «Гербера»;

  • один «Кинжал»;

  • четыре «Искандер-М»/KN-23;

  • девять «Искандер-К»;

  • одну Х-59/69.

