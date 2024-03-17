Отключение света из-за обстрелов энергообъектов: в каких областях возобновляют электроснабжение

Об отключении света энергетики предупреждают в 7 областях.

В регионах Украины, в частности, на Сумщине, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской областях энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Там произошли частичные отключения электроэнергии в результате российских обстрелов. Также кое-где поврежден газопровод.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Так, в Сумской области из-за боевых действий были отключены 777 потребителей в 9 населенных пунктах. Россияне обстреляли Ахтырский район, там обесточены потребители, количество которых уточняют. Всего из-за боевых действий в области остаются отключенными 8,2 тысячи потребителей в 88 населенных пунктах.

Из-за массированного артиллерийского обстрела одного из населенных пунктов в Ахтырском районе отключены от газоснабжения 132 потребителя.

В Харьковской области из-за боевых действий отключались 7852 потребителя, все заживлены. Всего из-за вражеских обстрелов в области остаются без света 17,5 тыс. абонентов.

В Днепропетровской области из-за боевых действий отключена подстанция 35/6 кВ. Об обесточивании потребителей речь не идет.

В Донецкой области в результате обстрелов выключались 6935 потребителей в 17 населенных пунктах. Возобновлено электроснабжение 5620 абонентам. К утру остаются обесточенными 43,8 тыс. потребителей в 77 населенных пунктах.

В Запорожской области по технологическим причинам отключалось 4419 потребителей электроэнергии в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все заживлены. В Запорожской области из-за боевых действий остаются без напряжения 3730 абонентов в 50 населенных пунктах.

В Киевской области в одном из населённых пунктов в Вышгородском районе во время выполнения земляных работ был поврежден подземный газопровод. От газоснабжения отключены 60 потребителей частного сектора, 19 потребителей в многоквартирных домах и больница.

Во Львовской области в одном из населенных пунктов Золочевского района плугом трактора в поле поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения осталось 220 абонентов.

В Стрыйском районе по технологическим причинам прекращена подача газа в 217 жилых домов. Из-за отключения в сети 10 кВ в Одесской области обесточены 818 потребителей. Все заживлены.

В Херсоне из-за боевых действий остаются без напряжения 3010 точек учета, по Херсонской области – более 25,8 тыс. потребителей в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области остаются обесточенными 23 населенных пункта, всего 1,4 тыс. потребителей.

Напомним, накануне в Николаевской области из-за атаки вражеских дронов предупреждали о временных отключениях электричества, потому что там были повреждены линии электропередач в Павловском сельском старостинском округе.

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