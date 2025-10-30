Отключение света из-за обстрелов: в Минэнерго сообщили, какая ситуация

Отключение света / © ТСН.ua

В Украине отменили почасовые отключение электроэнергии. Однако ситуация может измениться.

Об этом сообщает Минэнерго.

Что известно о ситуации в энергосистеме

Как известно, РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Значительное количество обесточенных потребителей фиксировалось в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются — энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить поставки.

«Почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время, существует вероятность их возвращения в течение суток. Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона», - сообщили гражданам.

При этом в некоторых регионах до 19.00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев снова призывали к рациональному использованию электроэнергии в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления – утром и вечером. Таким образом, мы помогаем снизить нагрузку на систему и упрощаем работу энергетикам.

Ранее в Минэнерго обратились к украинцам после обстрела РФ. Там подчеркнули: РФ снова бьет по энергетической инфраструктуре страны.

«Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах», — написала министерша энергетики Светлана Гринчук.