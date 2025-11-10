Отключение света: какая ситуация в энергосистеме после ударов РФ

Отключение света / © ТСН

В результате ударов РФ есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Используются отключения света.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Оккупанты 10 ноября атаковали ряд регионов. После обстрелов русских войск идет ликвидация последствий. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

«Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — сегодня применяются меры ограничения потребления. До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей», — отметили в компании.

Кроме того, в регионах с почасовыми обесточиваниями будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, СМИ описали мрачную ситуацию со светом.

Так, массированная атака РФ 8 ноября привела к полной потере генерации государственной компании «Центрэнерго» и существенному повреждению других объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что энергосистема потеряла минимум 1 ГВт мощности, а отключения света будут надолго.