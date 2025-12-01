- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1033
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света: какие графики будут действовать 2 декабря
Из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты в Украине будут применяться отключения света.
Завтра, 2 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Будет действовать от 0,5 до 3 очередей.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Время и объем применения ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
«Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — предупредили украинцев.
При этом людей еще раз призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Ранее эксперт рассказал, в каком случае отключения света могут исчезнуть.
«Если не будет следующих обстрелов, такое чудо произойдет… В соответствии с этим мы можем максимально, как бытовые потребители, обычные граждане Украины, избавиться от графиков или остаться при условии дефицита электрической энергии, которая будет сохраняться где-то на уровне 4,2–4,6 ГВт-ч», — пояснил Станислав Игнатьев.