Отключение света летом: эксперт озвучил три возможных сценария для Украины

Отключение света

Летом ситуация в энергосистеме Украины будет зависеть от погодных условий и интенсивности атак на критическую инфраструктуру. Есть три возможных сценария.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью Телеграфу.

По его словам, самый благоприятный сценарий возможен при отсутствии масштабных ударов по энергообъектам и умеренной температуре воздуха.

«Я предполагаю три сценария. Первый — оптимистичный: если не будет значительных обстрелов ключевых объектов энергоинфраструктуры и лето покажется нежарким, дефицит мощности будет составлять до 1 ГВт только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00. С этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не ощутим», — отметил эксперт.

Базовым и наиболее вероятным Омельченко считает сценарий, при котором относительно спокойные периоды будут чередоваться с умеренными атаками на энергетическую инфраструктуру.

«Второй сценарий — базовый, наиболее вероятный: сочетание спокойных дней с умеренными обстрелами энергоинфраструктуры. При таком развитии событий отключения будут происходить по графику, в первую очередь в пиковые вечерние часы, но не будут критическими — ориентировочно два-три часа», — пояснил он.

В то же время, в случае сильной жары и новых масштабных атак на энергосистему ситуация может существенно усложниться.

«Третий сценарий пессимистический: одновременно и жара, и масштабные удары по ключевым подстанциям оператора системы передачи, операторов распределения, тепловых электростанций и других энергетических объектов. Тогда отключения могут достигать в среднем четыре часа в сутки», — отметил Омельченко.

Будут ли отключения света в Украине летом

Ранее бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что летом в Украине могут вернуться отключения света при длительной жаре и резком росте потребления электроэнергии.

По его словам, если температура будет держаться на уровне около +35°C в течение нескольких недель, энергосистема может не выдержать нагрузки даже с учетом импорта электричества, что приведет к ограничениям. Дополнительную угрозу представляют возможные новые удары РФ по энергетической инфраструктуре, поэтому гарантировать полное отсутствие отключений пока невозможно.

