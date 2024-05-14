Отключение света летом и зимой: министр энергетики встревожил заявлением

Из-за российских ударов по объектам энергетики украинцев может ожидать не только очень сложная зима. Затруднения с электричеством могут возникнуть и летом.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, в течение ударов россиян по энергетике на протяжении последних месяцев критическая инфраструктура получила наибольшие повреждения с начала полномасштабной войны.

"На сегодняшний день мы уже потеряли около 8 ГВт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы уже тотальный блекаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована. Это — результат тяжелого труда энергетиков", — заявил Галущенко.

Глава Минэнерго отмечает, что зимой будет сложно удержать систему без каких-либо ограничений. Ведь трудно предсказать, какими будут действия врага по обстрелу.

Впрочем, предупреждает министр, сложности с электроэнергией могут возникнуть даже летом. Однако в это время года мощности возобновляемых источников энергии помогают держать систему в балансе.



Галущенко посоветовал "готовиться к тяжелой зиме" и уже сейчас экономить электроэнергию. Он также подчеркнул, что энергетики делают все возможное во избежание ограничений.

"Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война и где-то в это время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии", — подытожил Герман Галущенко.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" назвали условие применения графиков отключения света. Председатель правления компании говорит Владимир Кудрицкий, говорит, что электричество для населения будут отключать при увеличении дефицита.

Читайте также: