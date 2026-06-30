Отключение света летом: в ДТЭК объяснили, почему возник дефицит

Что тяжелее для энергосистемы — зима или летняя жара: в ДТЭК объяснили / © ТСН.ua

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Жаркая летняя погода создает для украинской энергосистемы нагрузку, соизмеримую с зимними пиками. Массовое включение кондиционеров и охлаждающих систем в быту, офисах и ТРЦ приводит к резкому скачку потребления электроэнергии — и, как следствие, к отключениям света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Многие думают, что тяжелее всего энергосистеме зимой, но в жару ей так же сложно. В жаркие дни люди массово пользуются кондиционерами, а промышленность, офисы и ТРЦ усиливают охлаждение помещений», — отметили в компании.

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Из-за таких нагрузок в жару обычное потребление электроэнергии может возрасти на 25%. Одновременно после сложной зимы энергетики продолжают восстанавливать оборудование, разрушенное российскими атаками. Из-за этих повреждений в пиковые часы с утра и вечером бывает труднее обеспечить весь имеющийся спрос в электричестве.

Именно поэтому иногда Укрэнерго приходится временно вводить стабилизационные отключения. Такие меры помогают сохранить стабильную работу энергосистемы и избежать более серьезных аварий.

Потребителей призывают помочь энергосистеме простыми действиями. В частности, переносить работу мощных электроприборов (стиральных машин, бойлеров) на дневное время, а в вечерний пик потреблять электричество максимально бережно.

Напомним, что 30 июня в одной из областей ввели аварийные отключения света.

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Также мы писали, что 1 июля во всех областях снова будут отключать свет.

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