Отключение света летом: в "Укрэнерго" оценили, возможны ли блекауты

Из-за мощных ударов РФ дефицит мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться на протяжении многих месяцев. Впрочем, пока сложно спрогнозировать, будут ли отключения света летом.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью одному из телеканалов.

По его словам, ограничение электроснабжения — крайняя мера, которую могут применить для поддержания энергосистемы.

"Во-первых, мы не знаем, какими будут новые атаки врага. Во-вторых, даже тот объем повреждений, причиненных энергосистеме от 22 марта, очень значителен. Он в разы уменьшил имеющиеся возможности, например, тепловой генерации производить электричество во время летней ремонтной кампании на атомных электростанциях. Поэтому мы увидим все из ситуации", — подчеркнул Кудрицкий.

В настоящее время в энергосистеме Украины острая нехватка генерации. Уменьшению дефицита в отдельные периоды могут способствовать погодные условия. В частности, с приближением лета объем имеющейся мощности электростанций будет снижаться, так как будет проводиться ремонтная кампания.

"В целом ситуация очень сложная, ведь тот объем повреждений, которые враг нанес тепловой и гидрогенерации, значительный. Соответственно, дефицит генерации будет сказываться еще долгие месяцы. Это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и, безусловно, всего следующего отопительного сезона", — заявил Кудрицкий.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, ждут ли Украину отключения света или блекауты из-за российских обстрелов. Ведь Россия продолжает наносить массированные удары по украинской энергетике.

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