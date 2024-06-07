Отключение света: мольфар спрогнозировал, какой будет ситуация в энергосистеме Украины

Энергетическая ситуация в Украине остается острой проблемой. Впрочем, есть и надежда на улучшение.

Об этом рассказал таролог и мольфар Макс Гордеев в интервью "УНИАНу".

Какие прогнозы

По его словам, в ближайшем будущем отключение света в Украине будет продолжаться из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру. Выпадает карта "Башня", символизирующая разрушение и хаос. Это подтверждает: удары по электростанциям, подстанциям и линиям электропередач нанесут серьезные повреждения.

"Эти удары приведут к снижению общей мощности энергосистемы, что повлечет за собой периодические отключения электроэнергии, особенно в зимний период, когда спрос на энергию значительно растет", – говорит мольфар.

В будущем будет надежда и на возрождение. Карта "Звезда" свидетельствует о том, что Украина сможет начать восстановление и укрепление своей энергетической инфраструктуры.

"Отключения электроэнергии могут продолжаться до конца 2024 года, но уже в начале 2025 года ситуация начнет стабилизироваться", – отмечает Гордеев.

Как акцентирует таролог, в ближайшем будущем украинское правительство и энергетические компании будут прилагать огромные усилия для восстановления поврежденной инфраструктуры. Карта "Восьмерка Пентаклей" означает упорный труд и мастерство. Поэтому процесс восстановления будет трудоемким и потребует больших усилий и времени.

"Я вижу, что возобновляемые работы будут продолжаться круглосуточно, чтобы минимизировать время отключений и обеспечить стабильное энергоснабжение", – добавил Гордеев.

Одна из карт, а именно "Шестерка Пентаклей", указывает на международную помощь. Да, многие страны и международные организации будут продолжать оказывать Украине финансовую и техническую поддержку, что позволит ускорить ремонтные работы и укрепить защиту критической инфраструктуры. Мольфар отмечает, что международная поддержка станет важным фактором в восстановлении Украины.

Напомним, с субботы, 8 июня, в Украине будет введен новый режим отключений света. Это поможет увеличить количество часов в сутках, когда будет электроснабжение.

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