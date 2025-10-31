ТСН в социальных сетях

Отключение света на 1 ноября: когда и где не будет электроэнергии

В «Укрэнерго» вводят ограничение потребления света 1 ноября.

Отключение света

Отключение света / © ТСН

Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины. Графики применения ограничений:

  • По часам: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 — объем потребления 0,5 очереди.

  • Для промышленных потребителей: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 ограничение мощности.

«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Также просят украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Напомним, Российские удары по тепловым электростанциям (ТЭС) в центральной и западной частях Украины свидетельствуют об изменении стратегии врага. Ситуация в энергосистеме критическая, а цель Кремля не просто отключение света, а полный раскол украинской энергосистемы и тотальный блекаут.

В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.

