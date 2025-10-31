- Дата публикации
Отключение света на 1 ноября: когда и где не будет электроэнергии
В «Укрэнерго» вводят ограничение потребления света 1 ноября.
Завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины. Графики применения ограничений:
По часам: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 — объем потребления 0,5 очереди.
Для промышленных потребителей: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00 ограничение мощности.
«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».
Также просят украинцев экономно потреблять электроэнергию.
Напомним, Российские удары по тепловым электростанциям (ТЭС) в центральной и западной частях Украины свидетельствуют об изменении стратегии врага. Ситуация в энергосистеме критическая, а цель Кремля не просто отключение света, а полный раскол украинской энергосистемы и тотальный блекаут.
В Национальном банке Украины предполагают, что уже в 2026 году тарифы на электроэнергию могут возрасти из-за значительных потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры страны.