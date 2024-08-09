Отключение света на 10 августа: где и когда не будет электричества

В "Укрэнерго" обратились к потребителям.
В субботу, 10 августа, отключения света в Украине не будут применяться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В случае изменения ситуации, о мерах ограничения сообщат дополнительно. По возможности потребителей призывают пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним, в "Укрэнерго" ответили, хватит ли Украине электроэнергии осенью и зимой.
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